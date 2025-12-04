Роботу Херсонської ТЕЦ призупинили через російські атаки: без тепла залишилось понад 40 тисяч абонентів

Через обстріли Херсонської ТЕЦ російськими окупантами понад 40 тисяч мешканців міста залишилися без тепла. Станція зазнала серйозних руйнувань, і наразі триває пошук альтернативних способів обігріву для населення. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ - били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення - йдеться у повідомленні.

Через це роботу ТЕЦ призупинили, і без тепла залишилися 470 будинків. Це понад 40,5 тисячі абонентів.

Прокудін зазначив, що через це збирається оперативна нарада, на якій розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", – написав він.

У місті продовжують працювати Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними.

