Роботу Херсонської ТЕЦ призупинили через російські атаки: без тепла залишилось понад 40 тисяч абонентів

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 грудня, 23:09 • 15185 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 26677 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 28993 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 40265 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 46893 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 25805 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29008 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26015 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25848 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31062 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
98%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів4 грудня, 00:40 • 16446 перегляди
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки4 грудня, 00:57 • 14456 перегляди
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою03:50 • 13146 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя05:23 • 12352 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 10738 перегляди
Публікації
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 10790 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 46893 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 43130 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 58685 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 60729 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 764 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 18342 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 63465 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 66633 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 120700 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times

Роботу Херсонської ТЕЦ призупинили через російські атаки: без тепла залишилось понад 40 тисяч абонентів

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Через обстріли російськими окупантами Херсонської ТЕЦ понад 40 тисяч мешканців міста залишилися без тепла. Станція зазнала серйозних руйнувань, триває пошук альтернативних способів обігріву та перемовини з партнерами щодо забезпечення населення обігрівачами.

Роботу Херсонської ТЕЦ призупинили через російські атаки: без тепла залишилось понад 40 тисяч абонентів

Через обстріли Херсонської ТЕЦ російськими окупантами понад 40 тисяч мешканців міста залишилися без тепла. Станція зазнала серйозних руйнувань, і наразі триває пошук альтернативних способів обігріву для населення. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ - били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення

- йдеться у повідомленні.

Через це роботу ТЕЦ призупинили, і без тепла залишилися 470 будинків. Це понад 40,5 тисячі абонентів.

Прокудін зазначив, що через це збирається оперативна нарада, на якій розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", – написав він. 

У місті продовжують працювати Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефон і зв’язатися з рідними. 

На Одещині рф атакувала об’єкт ДТЕК: 50 тисяч родин без світла04.12.25, 09:39 • 2056 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоНовини Світу
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Прокудін Олександр Сергійович
Херсон