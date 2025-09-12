$41.210.09
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
09:11 • 1618 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 7572 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 7350 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 10822 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 34753 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 37878 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 51411 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 78131 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39783 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30821 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
публикации
Эксклюзивы
На Харьковщине россияне ударным дроном атаковали гражданский автомобиль: ранены три человека

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Войска рф ударили ударным беспилотником по гражданскому автомобилю в Шевченковской общине Харьковской области, ранив трех человек. Всего за сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов региона, пострадали 10 человек.

На Харьковщине россияне ударным дроном атаковали гражданский автомобиль: ранены три человека

Войска рф ударили ударным беспилотником по гражданскому автомобилю в Харьковской области. В результате атаки ранения получили три человека. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Шевченковской общине. В результате вражеского удара в с. Сподобовка пострадали три человека: 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина

- говорится в сообщении.

Синегубов подчеркнул, что раненых госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА также отметил, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 10 человек.

В селе Ковшаровка Купянской общины пострадали 59-летний мужчина и 52-летняя женщина – работники экстренной медицинской помощи, а также 59-летний мужчина; в с. Грушевка Кондрашовской общины пострадали 83-летняя и 55-летняя женщины и 50-летний мужчина; в с. Погоновка Барвенковской общины пострадали 59-летний мужчина и 54-летняя женщина; в пос. Боровая пострадала 75-летняя женщина; в с. Федоровка Изюмской общины пострадал 61-летний мужчина

- сообщил Синегубов.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 4 КАБ;
    • 8 БпЛА типа «Герань-2»;
      • 6 fpv-дронов;
        • 1 БпЛА (тип устанавливается).

          Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

          • в Купянском районе повреждены помещения лицея и дошкольного учебного заведения, 9 частных домов, 8 хозяйственных построек, гараж, автомобиль (с. Грушевка); автомобиль экстренной медицинской помощи (пос. Ковшаровка), гараж (с. Горяное), частный дом (с. Катериновка);
            • в Изюмском районе повреждены 3 частных дома (с. Гороховатка), частный дом (с. Подлиман), частные дома (с. Федоровка), частный дом, автомобиль (с. Погоновка), грузовой автомобиль (г. Барвенково), многоквартирный и частный дома, а также горела лесная подстилка на площади 3 га (пос. Боровая).

              Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 155 человек. Осталось 59 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 2373 человека.

              Ольга Розгон

