На Харьковщине россияне ударным дроном атаковали гражданский автомобиль: ранены три человека

Войска рф ударили ударным беспилотником по гражданскому автомобилю в Харьковской области. В результате атаки ранения получили три человека. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Шевченковской общине. В результате вражеского удара в с. Сподобовка пострадали три человека: 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина

Синегубов подчеркнул, что раненых госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь.

Глава Харьковской ОВА также отметил, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 10 человек.

В селе Ковшаровка Купянской общины пострадали 59-летний мужчина и 52-летняя женщина – работники экстренной медицинской помощи, а также 59-летний мужчина; в с. Грушевка Кондрашовской общины пострадали 83-летняя и 55-летняя женщины и 50-летний мужчина; в с. Погоновка Барвенковской общины пострадали 59-летний мужчина и 54-летняя женщина; в пос. Боровая пострадала 75-летняя женщина; в с. Федоровка Изюмской общины пострадал 61-летний мужчина