На Харьковщине россияне ударным дроном атаковали гражданский автомобиль: ранены три человека
Киев • УНН
Войска рф ударили ударным беспилотником по гражданскому автомобилю в Шевченковской общине Харьковской области, ранив трех человек. Всего за сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов региона, пострадали 10 человек.
Войска рф ударили ударным беспилотником по гражданскому автомобилю в Харьковской области. В результате атаки ранения получили три человека. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Шевченковской общине. В результате вражеского удара в с. Сподобовка пострадали три человека: 88-летняя и 65-летняя женщины и 76-летний мужчина
Синегубов подчеркнул, что раненых госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь.
Дополнение
Глава Харьковской ОВА также отметил, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 10 человек.
В селе Ковшаровка Купянской общины пострадали 59-летний мужчина и 52-летняя женщина – работники экстренной медицинской помощи, а также 59-летний мужчина; в с. Грушевка Кондрашовской общины пострадали 83-летняя и 55-летняя женщины и 50-летний мужчина; в с. Погоновка Барвенковской общины пострадали 59-летний мужчина и 54-летняя женщина; в пос. Боровая пострадала 75-летняя женщина; в с. Федоровка Изюмской общины пострадал 61-летний мужчина
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 4 КАБ;
- 8 БпЛА типа «Герань-2»;
- 6 fpv-дронов;
- 1 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены помещения лицея и дошкольного учебного заведения, 9 частных домов, 8 хозяйственных построек, гараж, автомобиль (с. Грушевка); автомобиль экстренной медицинской помощи (пос. Ковшаровка), гараж (с. Горяное), частный дом (с. Катериновка);
- в Изюмском районе повреждены 3 частных дома (с. Гороховатка), частный дом (с. Подлиман), частные дома (с. Федоровка), частный дом, автомобиль (с. Погоновка), грузовой автомобиль (г. Барвенково), многоквартирный и частный дома, а также горела лесная подстилка на площади 3 га (пос. Боровая).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 155 человек. Осталось 59 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 2373 человека.
