Удар рф по Сумской области: есть погибшие и разрушения в жилом секторе

$41.210.09
48.240.05
ukenru
05:51 • 17319 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 24129 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 41165 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 59667 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 33847 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 27580 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 41319 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17143 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17469 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 15284 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.3м/с
51%
756мм
Популярные новости
На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин11 сентября, 22:39 • 15993 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 18612 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 18138 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа01:21 • 18294 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 12825 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 59731 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 41365 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 56268 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 64298 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 124845 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 21303 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 56268 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 31498 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 38613 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 103717 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

Удар рф по Сумской области: есть погибшие и разрушения в жилом секторе

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В результате ракетного удара россиян по селу в Битицком старостате Сумской общины 12 сентября есть погибшие и разрушения. Также в Сумах найдено тело охранника после попадания вражеских БПЛА.

Удар рф по Сумской области: есть погибшие и разрушения в жилом секторе

В результате российского ракетного удара утром 12 сентября есть погибшие в Сумской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты атаковали село в Битицком старостате Сумской общины, предварительно, тремя ракетами. Есть разрушения и повреждения в жилом секторе.

Также Григоров сообщил, что в Сумах на месте попадания вражеских БПЛА нашли тело мужчины - он был охранником.

После первого попадания БПЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним пропала

- заявил Григоров.

Напомним

11 сентября российская армия нанесла 440 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб в Пологовском районе.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Сумская область
Запорожская область
Сумы