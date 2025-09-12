Удар рф по Сумской области: есть погибшие и разрушения в жилом секторе

В результате российского ракетного удара утром 12 сентября есть погибшие в Сумской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Оккупанты атаковали село в Битицком старостате Сумской общины, предварительно, тремя ракетами. Есть разрушения и повреждения в жилом секторе.

Также Григоров сообщил, что в Сумах на месте попадания вражеских БПЛА нашли тело мужчины - он был охранником.

После первого попадания БПЛА мужчина еще выходил на связь. После повторного российского удара связь с ним пропала