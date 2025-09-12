росіяни завдали 440 ударів по Запорізькій області: є загиблий, пошкоджено будинки

$41.210.09
11 вересня, 19:17 • 12207 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 25355 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 35392 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 22497 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 19925 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 25754 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 15340 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16933 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14869 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14794 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати11 вересня, 18:35
На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ11 вересня, 20:02
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються23:40
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС01:20
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня01:21
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11 вересня, 11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Денис Шмигаль
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week9 вересня, 07:45
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

росіяни завдали 440 ударів по Запорізькій області: є загиблий, пошкоджено будинки

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У четвер, 11 вересня російська армія завдала 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула в Пологівському районі.

росіяни завдали 440 ударів по Запорізькій області: є загиблий, пошкоджено будинки

Упродовж доби, 11 вересня російська армія завдала 440 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.  

Деталі

Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що окупанти завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області:

  • здійснили 7 авіаційних ударів по Залізничному, Білогірʼю, Успенівці, Новомиколаївці та Малинівці.
    • 276 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Верхню Терсу.
      • 2 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку та Малинівку.
        • 155 артилерійських ударів завдано по території Юрківки, Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

          Одна людина загинула внаслідок ворожих атак на Пологівський район 

          - йдеться у дописі чиновника.

          За словами очільника Запорізької ОВА, надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

          Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після інциденту з російськими дронами, які порушили польський повітряний простір.

          Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні11.09.25, 16:33

          Віта Зеленецька

          Війна в Україні
          Запорізька область
          Україна
          Польща