росіяни завдали 440 ударів по Запорізькій області: є загиблий, пошкоджено будинки

Упродовж доби, 11 вересня російська армія завдала 440 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що окупанти завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області:

здійснили 7 авіаційних ударів по Залізничному, Білогірʼю, Успенівці, Новомиколаївці та Малинівці.

276 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Верхню Терсу.

2 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку та Малинівку.

155 артилерійських ударів завдано по території Юрківки, Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак на Пологівський район - йдеться у дописі чиновника.

За словами очільника Запорізької ОВА, надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

