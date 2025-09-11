Кая Каллас прогнозує щонайменше два роки війни в Україні та вказує на слабкість європейської дипломатії
Київ • УНН
Кая Каллас прогнозує щонайменше два роки війни в Україні. Вона вказує на слабкість європейської дипломатії та відсутність консенсусу.
Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що не бачить швидкого завершення війни в Україні. В інтерв’ю іспанському виданню El País вона припустила, що бойові дії можуть тривати "принаймні ще два роки", пише УНН.
Деталі
За словами Каллас, після попадання російських дронів у повітряний простір Польщі росія почала почувати себе ще більш впевнено. Крім того, відсутність змін у політичному лідерстві як у москві, так і в Києві, може стати фактором затягування війни.
У кулуарах Страсбурга зазначають, що війна зайшла в глухий кут, а росія відчуває себе впевненіше, що підтвердив і напад на Польщу
Окрім цього, дипломатка окреслила й ширший контекст: суперництво США та Китаю за глобальну гегемонію напряму впливає на європейську позицію. Попри невдалий досвід торговельних переговорів зі США та різні погляди окремих країн-членів на співпрацю з Пекіном, Каллас наголосила, що ЄС "не має консенсусу", щоб відмовитися від атлантичного курсу та шукати зближення з Китаєм.
У Євросоюзі попереджають: альянс Сі Цзіньпіна, путіна та Кім Чен Ина - "прямий виклик" міжнародному порядку03.09.25, 21:10 • 3682 перегляди
Таким чином, європейська дипломатія й надалі рухається шляхом компромісів, прикриваючись консенсусом, який фактично стає захисним щитом у дедалі більш напруженому геополітичному середовищі. Водночас, як зазначає El País, Європа не демонструє достатньої політичної ваги, щоб претендувати на самостійну роль у глобальному балансі сил.
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі10.09.25, 11:44 • 107460 переглядiв