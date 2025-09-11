Кая Каллас прогнозує щонайменше два роки війни в Україні та вказує на слабкість європейської дипломатії

$41.210.09
48.240.05
ukenru
14:55 • 222 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 396 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Ексклюзив
14:08 • 5670 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 9876 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 12927 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 12446 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 12781 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 13887 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 13726 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 19264 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Вбивство Чарлі Кріка: у США спростували затримання підозрюваних11 вересня, 05:25 • 8678 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 20429 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22 • 20616 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 17772 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 19305 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 230 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 5686 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 19362 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 43262 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 103038 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Кая Каллас
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 38 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 19362 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 17812 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 29637 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 94206 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
ChatGPT
МіГ-29
Су-27

Кая Каллас прогнозує щонайменше два роки війни в Україні та вказує на слабкість європейської дипломатії

Київ • УНН

 • 1822 перегляди

Кая Каллас прогнозує щонайменше два роки війни в Україні. Вона вказує на слабкість європейської дипломатії та відсутність консенсусу.

Кая Каллас прогнозує щонайменше два роки війни в Україні та вказує на слабкість європейської дипломатії

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що не бачить швидкого завершення війни в Україні. В інтерв’ю іспанському виданню El País вона припустила, що бойові дії можуть тривати "принаймні ще два роки", пише УНН.

Деталі

За словами Каллас, після попадання російських дронів у повітряний простір Польщі росія почала почувати себе ще більш впевнено. Крім того, відсутність змін у політичному лідерстві як у москві, так і в Києві, може стати фактором затягування війни. 

У кулуарах Страсбурга зазначають, що війна зайшла в глухий кут, а росія відчуває себе впевненіше, що підтвердив і напад на Польщу 

– наголосила представниця ЄС.

Окрім цього, дипломатка окреслила й ширший контекст: суперництво США та Китаю за глобальну гегемонію напряму впливає на європейську позицію. Попри невдалий досвід торговельних переговорів зі США та різні погляди окремих країн-членів на співпрацю з Пекіном, Каллас наголосила, що ЄС "не має консенсусу", щоб відмовитися від атлантичного курсу та шукати зближення з Китаєм.

У Євросоюзі попереджають: альянс Сі Цзіньпіна, путіна та Кім Чен Ина - "прямий виклик" міжнародному порядку03.09.25, 21:10 • 3682 перегляди

Таким чином, європейська дипломатія й надалі рухається шляхом компромісів, прикриваючись консенсусом, який фактично стає захисним щитом у дедалі більш напруженому геополітичному середовищі. Водночас, як зазначає El País, Європа не демонструє достатньої політичної ваги, щоб претендувати на самостійну роль у глобальному балансі сил.

Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі10.09.25, 11:44 • 107460 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Володимир Путін
Кая Каллас
Кім Чен Ин
Європейський Союз
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Польща