Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что не видит быстрого завершения войны в Украине. В интервью испанскому изданию El País она предположила, что боевые действия могут продолжаться "по крайней мере еще два года", пишет УНН.

Детали

По словам Каллас, после попадания российских дронов в воздушное пространство Польши Россия стала чувствовать себя еще более уверенно. Кроме того, отсутствие изменений в политическом лидерстве как в Москве, так и в Киеве, может стать фактором затягивания войны.

В кулуарах Страсбурга отмечают, что война зашла в тупик, а Россия чувствует себя увереннее, что подтвердило и нападение на Польшу – подчеркнула представитель ЕС.

Кроме этого, дипломатка очертила и более широкий контекст: соперничество США и Китая за глобальную гегемонию напрямую влияет на европейскую позицию. Несмотря на неудачный опыт торговых переговоров с США и различные взгляды отдельных стран-членов на сотрудничество с Пекином, Каллас подчеркнула, что ЕС "не имеет консенсуса", чтобы отказаться от атлантического курса и искать сближения с Китаем.

Таким образом, европейская дипломатия и в дальнейшем движется по пути компромиссов, прикрываясь консенсусом, который фактически становится защитным щитом во все более напряженной геополитической среде. В то же время, как отмечает El País, Европа не демонстрирует достаточного политического веса, чтобы претендовать на самостоятельную роль в глобальном балансе сил.

