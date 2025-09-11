Кая Каллас прогнозирует как минимум два года войны в Украине и указывает на слабость европейской дипломатии
Киев • УНН
Кая Каллас прогнозирует как минимум два года войны в Украине. Она указывает на слабость европейской дипломатии и отсутствие консенсуса.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что не видит быстрого завершения войны в Украине. В интервью испанскому изданию El País она предположила, что боевые действия могут продолжаться "по крайней мере еще два года", пишет УНН.
Детали
По словам Каллас, после попадания российских дронов в воздушное пространство Польши Россия стала чувствовать себя еще более уверенно. Кроме того, отсутствие изменений в политическом лидерстве как в Москве, так и в Киеве, может стать фактором затягивания войны.
В кулуарах Страсбурга отмечают, что война зашла в тупик, а Россия чувствует себя увереннее, что подтвердило и нападение на Польшу
Кроме этого, дипломатка очертила и более широкий контекст: соперничество США и Китая за глобальную гегемонию напрямую влияет на европейскую позицию. Несмотря на неудачный опыт торговых переговоров с США и различные взгляды отдельных стран-членов на сотрудничество с Пекином, Каллас подчеркнула, что ЕС "не имеет консенсуса", чтобы отказаться от атлантического курса и искать сближения с Китаем.
Таким образом, европейская дипломатия и в дальнейшем движется по пути компромиссов, прикрываясь консенсусом, который фактически становится защитным щитом во все более напряженной геополитической среде. В то же время, как отмечает El País, Европа не демонстрирует достаточного политического веса, чтобы претендовать на самостоятельную роль в глобальном балансе сил.
