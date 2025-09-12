Удар рф по Сумщині: є загиблі та руйнування в житловому секторі
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару росіян по селу в Битицькому старостаті Сумської громади 12 вересня є загиблі та руйнування. Також у Сумах знайдено тіло охоронця після влучання ворожих БПЛА.
Внаслідок російського ракетного удару вранці 12 вересня є загиблі у Сумській області. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
Окупанти атакували село у Битицькому старостаті Сумської громади, попередньо, трьома ракетами. Є руйнування та пошкодження у житловому секторі.
Також Григоров повідомив, що у Сумах на місці влучання ворожих БПЛА знайшли тіло чоловіка - він був охоронцем.
Після першого влучання БПЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник
Нагадаємо
11 вересня російська армія завдала 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула в Пологівському районі.