05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
Удар рф по Сумщині: є загиблі та руйнування в житловому секторі

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Внаслідок ракетного удару росіян по селу в Битицькому старостаті Сумської громади 12 вересня є загиблі та руйнування. Також у Сумах знайдено тіло охоронця після влучання ворожих БПЛА.

Удар рф по Сумщині: є загиблі та руйнування в житловому секторі

Внаслідок російського ракетного удару вранці 12 вересня є загиблі у Сумській області. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Окупанти атакували село у Битицькому старостаті Сумської громади, попередньо, трьома ракетами. Є руйнування та пошкодження у житловому секторі.

Також Григоров повідомив, що у Сумах на місці влучання ворожих БПЛА знайшли тіло чоловіка - він був охоронцем.

Після першого влучання БПЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник

- заявив Григоров.

Нагадаємо

11 вересня російська армія завдала 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула в Пологівському районі.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Сумська область
Запорізька область
Суми