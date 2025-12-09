“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не на базарі, щоб торгувати власним суверенітетом, і територіями, додавши, що москва отримає "дірку від бублика", а не капітуляцію України. Про це Мельник заявив під час засідання ООН, передає УНН.

Ми вітаємо останні мирні зусилля США. Ми вітаємо ці зусилля. Вони, як ми сподіваємося, покладуть кінець кровопролиттю. Україна підтверджує свою готовність до конкретних кроків відновити справедливість і міцний мир. Але дозвольте заявити: наша територія, наш суверенітет не продається. Ми не на різдвяному базарі, не Черкізовському ринку. росія не буде капітулювати, як ми щойно почули. росія хоче, щоб ми здалися. Моя відповідь вам буде така: ви отримаєте дірку від бублика - сказав Мельник.

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що українські будинки, школи та дитячі садки страждають виключно через розміщення в житлових кварталах українського ППО.