15:34
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не торгуватиме суверенітетом і територіями. Він наголосив, що москва отримає "дірку від бублика", а не капітуляцію України.

“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не на базарі, щоб торгувати власним суверенітетом, і територіями, додавши, що москва отримає "дірку від бублика", а не капітуляцію України. Про це Мельник заявив під час засідання ООН, передає УНН.

Ми вітаємо останні мирні зусилля США. Ми вітаємо ці зусилля. Вони, як ми сподіваємося, покладуть кінець кровопролиттю. Україна підтверджує свою готовність до конкретних кроків відновити справедливість і міцний мир. Але дозвольте заявити: наша територія, наш суверенітет не продається. Ми не на різдвяному базарі, не Черкізовському ринку. росія не буде капітулювати, як ми щойно почули. росія хоче, щоб ми здалися. Моя відповідь вам буде така: ви отримаєте дірку від бублика

 - сказав Мельник.

Нагадаємо

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що українські будинки, школи та дитячі садки страждають виключно через розміщення в житлових кварталах українського ППО. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Україна