15:34 • 13343 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 17307 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 17582 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 25167 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 45813 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28361 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30773 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40802 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34443 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35721 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 61318 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина не будет торговать суверенитетом и территориями. Он подчеркнул, что москва получит "дырку от бублика", а не капитуляцию Украины.

“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина не на базаре, чтобы торговать собственным суверенитетом и территориями, добавив, что москва получит "дырку от бублика", а не капитуляцию Украины. Об этом Мельник заявил во время заседания ООН, передает УНН.

Мы приветствуем последние мирные усилия США. Мы приветствуем эти усилия. Они, как мы надеемся, положат конец кровопролитию. Украина подтверждает свою готовность к конкретным шагам восстановить справедливость и прочный мир. Но позвольте заявить: наша территория, наш суверенитет не продается. Мы не на рождественском базаре, не Черкизовском рынке. россия не будет капитулировать, как мы только что услышали. россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам будет таков: вы получите дырку от бублика

 - сказал Мельник.

Напомним

Постоянный представитель рф при ООН василий небензя заявил, что украинские дома, школы и детские сады страдают исключительно из-за размещения в жилых кварталах украинского ПВО. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Украина