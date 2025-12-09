Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина не на базаре, чтобы торговать собственным суверенитетом и территориями, добавив, что москва получит "дырку от бублика", а не капитуляцию Украины. Об этом Мельник заявил во время заседания ООН, передает УНН.

Мы приветствуем последние мирные усилия США. Мы приветствуем эти усилия. Они, как мы надеемся, положат конец кровопролитию. Украина подтверждает свою готовность к конкретным шагам восстановить справедливость и прочный мир. Но позвольте заявить: наша территория, наш суверенитет не продается. Мы не на рождественском базаре, не Черкизовском рынке. россия не будет капитулировать, как мы только что услышали. россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам будет таков: вы получите дырку от бублика - сказал Мельник.

Напомним

Постоянный представитель рф при ООН василий небензя заявил, что украинские дома, школы и детские сады страдают исключительно из-за размещения в жилых кварталах украинского ПВО.