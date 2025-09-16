$41.280.03
15 вересня, 17:38 • 36890 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 48677 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 34924 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 39104 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 38910 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 68579 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 41758 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34417 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37696 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60925 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Російський дрон спричинив масштабну пожежу на агропідприємстві на Харківщині: показали наслідки

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Вночі російські війська атакували агропідприємство в селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, спричинивши пожежу на площі 1000 кв. м. За добу в регіоні загинула одна людина, п'ятеро постраждали від обстрілів.

Російський дрон спричинив масштабну пожежу на агропідприємстві на Харківщині: показали наслідки

У Харківській області вночі російські війська здійснили дронову атаку на агропідприємство, сталася масштабна пожежа, повідомили у вівторок у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"Пожежа, площею 1000 кв. м, виникла на одному з агропідприємств на Харківщині, через влучання російського БпЛА сьогодні вночі", - ідеться у повідомленні.

Як повідомили у ДСНС, російські війська атакували селище Великий Бурлук Куп'янського району. "Горіла складська будівля. Жертв і постраждалих немає", - уточнили у ДСНС, показавши наслідки.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області.

"Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 - постраждали", - повідомив Синєгубов у соцмережах.

З його слів, у місті Куп'янськ загинув 62-річний чоловік; у селищі Борова постраждали 71-річний, 40-річний і 48-річний чоловіки; у селі Березівка постраждали 63-річний чоловік і 64-річна жінка. Також до медиків звернулися 67-річний і 71-річний чоловіки, які зазнали поранень у Куп'янську 14 вересня.

Одна людина загинула та четверо поранених: наслідки російських обстрілів по Харківщині 16.09.25, 03:54 • 2882 перегляди

Синєгубов повідомив, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 3 КАБ; 2 БпЛА типу "Герань-2"; 5 fpv-дронів; 3 БпЛА (тип встановлюється). За його даними, є пошкодження у трьох районах, зокрема, електромереж та 4 автомобілів комунального підприємства.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Олег Синєгубов
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Куп'янськ