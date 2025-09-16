Російський дрон спричинив масштабну пожежу на агропідприємстві на Харківщині: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували агропідприємство в селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, спричинивши пожежу на площі 1000 кв. м. За добу в регіоні загинула одна людина, п'ятеро постраждали від обстрілів.
У Харківській області вночі російські війська здійснили дронову атаку на агропідприємство, сталася масштабна пожежа, повідомили у вівторок у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"Пожежа, площею 1000 кв. м, виникла на одному з агропідприємств на Харківщині, через влучання російського БпЛА сьогодні вночі", - ідеться у повідомленні.
Як повідомили у ДСНС, російські війська атакували селище Великий Бурлук Куп'янського району. "Горіла складська будівля. Жертв і постраждалих немає", - уточнили у ДСНС, показавши наслідки.
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області.
"Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 - постраждали", - повідомив Синєгубов у соцмережах.
З його слів, у місті Куп'янськ загинув 62-річний чоловік; у селищі Борова постраждали 71-річний, 40-річний і 48-річний чоловіки; у селі Березівка постраждали 63-річний чоловік і 64-річна жінка. Також до медиків звернулися 67-річний і 71-річний чоловіки, які зазнали поранень у Куп'янську 14 вересня.
Синєгубов повідомив, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 3 КАБ; 2 БпЛА типу "Герань-2"; 5 fpv-дронів; 3 БпЛА (тип встановлюється). За його даними, є пошкодження у трьох районах, зокрема, електромереж та 4 автомобілів комунального підприємства.