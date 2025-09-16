Атака РФ на Харьков: оккупанты разрушили здание Национального фармацевтического университета

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
15:22 • 58 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 2496 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 10826 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 19595 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 33162 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 20052 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 32087 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 32070 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15725 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36350 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.8м/с
29%
751мм
Популярные новости
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 12568 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 18606 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 26237 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 31187 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 15618 просмотра
публикации
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 58 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 10423 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 33162 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 32087 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 32070 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 1068 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 10503 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 45884 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 45023 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 49738 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Ми-8
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс

Атака РФ на Харьков: оккупанты разрушили здание Национального фармацевтического университета

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Утром 16 сентября российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова, повредив здание Национального фармацевтического университета. Сотрудники успели перейти в укрытие, один человек получил медицинскую помощь из-за стресса.

Атака РФ на Харьков: оккупанты разрушили здание Национального фармацевтического университета

Утром во вторник, 16 сентября, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. В результате нападения разрушено одно из зданий Национального фармацевтического университета, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Подробности

После объявления воздушной тревоги работники успели перейти в укрытие, поэтому жертв удалось избежать. Один человек имел острую реакцию на стресс и получил необходимую медицинскую помощь, заявили в Минздраве.

В поврежденном здании разрушена крыша и перекрытия второго этажа, на 150 м2 начался пожар - его удалось ликвидировать.

Напомним

16 сентября Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА. Зафиксирован удар в Слободском районе, вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о трех пострадавших.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Аптека
Харьков