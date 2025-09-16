Атака РФ на Харьков: оккупанты разрушили здание Национального фармацевтического университета
Киев • УНН
Утром 16 сентября российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова, повредив здание Национального фармацевтического университета. Сотрудники успели перейти в укрытие, один человек получил медицинскую помощь из-за стресса.
Утром во вторник, 16 сентября, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. В результате нападения разрушено одно из зданий Национального фармацевтического университета, сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Подробности
После объявления воздушной тревоги работники успели перейти в укрытие, поэтому жертв удалось избежать. Один человек имел острую реакцию на стресс и получил необходимую медицинскую помощь, заявили в Минздраве.
В поврежденном здании разрушена крыша и перекрытия второго этажа, на 150 м2 начался пожар - его удалось ликвидировать.
Напомним
16 сентября Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА. Зафиксирован удар в Слободском районе, вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о трех пострадавших.