Двое мужчин пострадали от дроновых атак в Харьковской области - прокуратура

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 10996 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 19339 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 15747 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 30660 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 45344 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24004 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 39039 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36413 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16545 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37488 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.8м/с
46%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 21354 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto16 сентября, 12:18 • 17248 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 16190 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 17692 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон16 сентября, 13:03 • 10392 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 10999 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 19342 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 17730 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 45344 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 39039 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 7942 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 16223 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 49128 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 48059 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 52700 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Двое мужчин пострадали от дроновых атак в Харьковской области - прокуратура

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Харьковской области в результате ударов FPV-дронами ранены двое мужчин 63 и 82 лет. Также зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры в Купянском и Богодуховском районах.

Двое мужчин пострадали от дроновых атак в Харьковской области - прокуратура

В Харьковской области в результате вражеских ударов FPV-дронами ранены двое мужчин. Также зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Подробности

16 сентября около 10:00 российский дрон атаковал Купянск. Взрывное ранение получил 63-летний местный житель. Приблизительно в 11:00 под удар попало село Осиново Купянского района, где ранен 82-летний мужчина.

Кроме того, атакам FPV-дронов подверглась Золочевская община Богодуховского района. В селе Лемищино разрушен жилой дом, а в селе Тимофеевка повреждены домовладения, хозяйственные постройки и здание неработающей амбулатории.

В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Правоохранители документируют последствия преступлений армии РФ.

Напомним

Утром 16 сентября российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова, повредив здание Национального фармацевтического университета. Работники успели перейти в укрытие, один человек получил медицинскую помощь из-за стресса.

Российский дрон вызвал масштабный пожар на агропредприятии в Харьковской области: показали последствия16.09.25, 09:15 • 3658 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Аптека
Харьковская область
Купянск
Харьков