Двое мужчин пострадали от дроновых атак в Харьковской области - прокуратура
Киев • УНН
В Харьковской области в результате ударов FPV-дронами ранены двое мужчин 63 и 82 лет. Также зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры в Купянском и Богодуховском районах.
В Харьковской области в результате вражеских ударов FPV-дронами ранены двое мужчин. Также зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Подробности
16 сентября около 10:00 российский дрон атаковал Купянск. Взрывное ранение получил 63-летний местный житель. Приблизительно в 11:00 под удар попало село Осиново Купянского района, где ранен 82-летний мужчина.
Кроме того, атакам FPV-дронов подверглась Золочевская община Богодуховского района. В селе Лемищино разрушен жилой дом, а в селе Тимофеевка повреждены домовладения, хозяйственные постройки и здание неработающей амбулатории.
В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Правоохранители документируют последствия преступлений армии РФ.
Напомним
Утром 16 сентября российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова, повредив здание Национального фармацевтического университета. Работники успели перейти в укрытие, один человек получил медицинскую помощь из-за стресса.
Российский дрон вызвал масштабный пожар на агропредприятии в Харьковской области: показали последствия16.09.25, 09:15 • 3658 просмотров