На Куп’янському напрямку обстановка залишається складною, бойові дії динамічні - 10-й армійський корпус

На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою. Основна мета противника – це заволодіння містом Куп’янськ в цілому. Про це повідомляє 10-й армійський корпус СВ ЗСУ, передає УНН.

Повідомляється, що спроби переправ через річку Оскіл на човнах — більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами.

Діють малі групи піхоти, часто в цивільному одязі - черговий воєнний злочин рф. Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів. Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно