$41.190.02
48.770.12
ukenru
Ексклюзив
06:26 • 2158 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 23809 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 47985 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 34025 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 44605 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 59547 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28041 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23265 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 41251 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16995 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
На Куп’янському напрямку обстановка залишається складною, бойові дії динамічні - 10-й армійський корпус

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою, основна мета ворога — заволодіння містом Куп’янськ. 10-й армійський корпус повідомляє про динамічні бойові дії та спроби ворога переправитися через річку Оскіл.

На Куп’янському напрямку обстановка залишається складною, бойові дії динамічні - 10-й армійський корпус

На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою. Основна мета противника – це заволодіння містом Куп’янськ в цілому. Про це повідомляє 10-й армійський корпус СВ ЗСУ, передає УНН.

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою. Місто - стратегічна ціль для ворога. Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки. Газогін пошкоджено й затоплено

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що спроби переправ через річку Оскіл на човнах — більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами.

Діють малі групи піхоти, часто в цивільному одязі - черговий воєнний злочин рф. Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів. Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно

- інформує 10-й армійський корпус СВ ЗСУ.

Доповнення

17 вересня Deep State повідомляв, що ворог просунувся у Куп'янську поблизу Голубівки та Новоіванівки.

Згодом, 18 вересня керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російських окупантів немає у центрі Купʼянська на Харківщині. Важкі бої за місто тривають.

Аналітики Sky News повідомляють, що Покровськ Донецької області понад рік протистоїть атакам російської окупаційної армії, але, можливо, його оборона добігає кінця. Українські захисники ведуть запеклу боротьбу за утримання найважливішого логістичного вузла, тоді як війська рф намагаються їх оточити.

Паралельно ворог активізує тиск на північному сході, зокрема в районі Куп’янська, намагаючись ще більше розтягнути українські ресурси.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Харківська область
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Україна
Куп'янськ