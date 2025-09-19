На Куп’янському напрямку обстановка залишається складною, бойові дії динамічні - 10-й армійський корпус
Київ • УНН
На Куп’янському напрямку ситуація залишається напруженою, основна мета ворога — заволодіння містом Куп’янськ. 10-й армійський корпус повідомляє про динамічні бойові дії та спроби ворога переправитися через річку Оскіл.
Повідомляється, що спроби переправ через річку Оскіл на човнах — більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами.
Діють малі групи піхоти, часто в цивільному одязі - черговий воєнний злочин рф. Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів. Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим - зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні - поширювати твердження про їх "повний контроль" - передчасно
Доповнення
17 вересня Deep State повідомляв, що ворог просунувся у Куп'янську поблизу Голубівки та Новоіванівки.
Згодом, 18 вересня керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російських окупантів немає у центрі Купʼянська на Харківщині. Важкі бої за місто тривають.
Аналітики Sky News повідомляють, що Покровськ Донецької області понад рік протистоїть атакам російської окупаційної армії, але, можливо, його оборона добігає кінця. Українські захисники ведуть запеклу боротьбу за утримання найважливішого логістичного вузла, тоді як війська рф намагаються їх оточити.
Паралельно ворог активізує тиск на північному сході, зокрема в районі Куп’янська, намагаючись ще більше розтягнути українські ресурси.