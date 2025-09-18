Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО

Російських окупантів немає у центрі Купʼянська на Харківщині. Важкі бої за місто тривають. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у четвер, передає УНН.

