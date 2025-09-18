Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що російських окупантів немає в центрі Куп'янська. Важкі бої за місто тривають.
Російських окупантів немає у центрі Купʼянська на Харківщині. Важкі бої за місто тривають. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у четвер, передає УНН.
росіян у центрі Купʼянська, станом на зараз, немає. Важкі бої за Купʼянськ тривають
Доповнення
17 вересня Deep State повідомляв, що ворог просунувся у Куп'янську поблизу Голубівки та Новоіванівки.
13 вересня начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомляв, що немає росіян в Куп'янську. Бої дійсно точаться на околицях.