росіян немає в Куп'янську, бої точаться на околицях - начальник МВА

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
10:21 • 748 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
07:00 • 10694 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 20973 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 34920 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 26994 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 41666 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 48296 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 35610 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35083 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24274 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
"Потреби чекати немає": Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення Трампа - сенатор13 вересня, 00:52 • 10052 перегляди
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигаркуPhoto13 вересня, 01:55 • 14859 перегляди
Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих13 вересня, 04:01 • 5962 перегляди
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом05:39 • 9398 перегляди
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії08:37 • 4314 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo07:00 • 10679 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 20730 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 23558 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 41655 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 22435 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Беньямін Нетаньягу
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 48296 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 40879 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 88471 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 49479 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 54875 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор

росіян немає в Куп'янську, бої точаться на околицях - начальник МВА

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін спростував присутність росіян у Куп'янську, заявивши, що бої тривають на околицях. Він підкреслив, що ЗСУ повністю контролюють територію, незважаючи на критичні руйнування інфраструктури та спроби ворога прорватися.

росіян немає в Куп'янську, бої точаться на околицях - начальник МВА

Російських окупантів в Куп'янську немає. Бої дійсно точаться на околицях. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Насправді DeepState поспішає. Немає росіян в Куп'янську. Бої дійсно точаться на околицях, це сусідня громада. Дуже близько до міста, але кожного дня, фактично кожну годину на зв'язку з нашими військовими. Вони дають гідну відсіч, б'ють, хоча ворог кидає все більше й більше сил для того, щоб захопити місто Куп'янськ

- заявив Беседін.

За його словами, вся територія  Куп'янської громади в тому числі міста Куп'янськ  знаходиться під повним контролем ЗСУ.

Ситуація дійсно критична. Вона критична в інфраструктурі. Немає світла, води, газу, руйнування просто катастрофічні. Більш як 95% міста зруйновано або пошкоджено. Велика кількість людей ще залишається в місті, на території громади – це 1800 цивільних мешканців на території громади й 760 мешканців безпосередньо на правобережжі Куп'янська

- розповів Беседін.

Генштаб також повідомляє, що ситуація у місті Куп'янську та його околицях під контролем Збройних Сил України.

Водночас, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто

- інформує Генштаб.

Зазначається, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під  контролем сил оборони.

"В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії. З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян.

В районі самого міста - ще 128. Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів", - повідомляє Генштаб.

Наголошується, що оборонна операція на Куп’янському напрямку триває.

Українськими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога.

Доповнення

Deep State повідомляв, що ворог втретє використав газові комунікації для просування своїх груп - цього аби потрапити у Куп'янськ через Оскіл. Спеціальні лежанки та електросамокати дозволяють противнику без значних втрат дістатися до міста.

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Куп'янськ