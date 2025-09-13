росіян немає в Куп'янську, бої точаться на околицях - начальник МВА

Російських окупантів в Куп'янську немає. Бої дійсно точаться на околицях. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Насправді DeepState поспішає. Немає росіян в Куп'янську. Бої дійсно точаться на околицях, це сусідня громада. Дуже близько до міста, але кожного дня, фактично кожну годину на зв'язку з нашими військовими. Вони дають гідну відсіч, б'ють, хоча ворог кидає все більше й більше сил для того, щоб захопити місто Куп'янськ - заявив Беседін.

За його словами, вся територія Куп'янської громади в тому числі міста Куп'янськ знаходиться під повним контролем ЗСУ.

Ситуація дійсно критична. Вона критична в інфраструктурі. Немає світла, води, газу, руйнування просто катастрофічні. Більш як 95% міста зруйновано або пошкоджено. Велика кількість людей ще залишається в місті, на території громади – це 1800 цивільних мешканців на території громади й 760 мешканців безпосередньо на правобережжі Куп'янська - розповів Беседін.

Генштаб також повідомляє, що ситуація у місті Куп'янську та його околицях під контролем Збройних Сил України.

Водночас, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто - інформує Генштаб.

Зазначається, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони.

"В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії. З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян.

В районі самого міста - ще 128. Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів", - повідомляє Генштаб.

Наголошується, що оборонна операція на Куп’янському напрямку триває.

Українськими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога.

Доповнення

Deep State повідомляв, що ворог втретє використав газові комунікації для просування своїх груп - цього аби потрапити у Куп'янськ через Оскіл. Спеціальні лежанки та електросамокати дозволяють противнику без значних втрат дістатися до міста.