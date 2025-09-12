росіяни прориваються в Куп'янськ через газову трубу - Deep State

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 1912 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 6148 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 8680 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 17195 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 24206 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 29228 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 27047 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22800 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32059 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20129 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
51%
757мм
Популярнi новини
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo12 вересня, 11:31 • 23989 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12 вересня, 12:14 • 12440 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі12 вересня, 13:02 • 15203 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 10689 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 10189 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 5476 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 10351 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 17203 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 10842 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 24214 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 24214 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 35417 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 82800 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 44575 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 50277 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
The New York Times

росіяни прориваються в Куп'янськ через газову трубу - Deep State

Київ • УНН

 • 542 перегляди

За даними Deep State, ворог втретє застосував газові труби для просування груп, цього разу для потрапляння в Куп'янськ через Оскіл. Росіяни організували логістичну мережу з лежанками на колесах та електросамокатами, що дозволяє їм без втрат дістатися до міста за 4 доби.

росіяни прориваються в Куп'янськ через газову трубу - Deep State

Ворог втретє використав газові комунікації для просування своїх груп - цього аби потрапити у Куп'янськ через Оскіл. Спеціальні лежанки та електросамокати дозволяють противнику без значних втрат дістатися до міста, повідомляє Deep State пише УНН.

На жаль, ворог втретє використав труби для просочування груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. В мережі, навіть, з'явився вкид буцімто такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео зняте біля Куп'янська 

- йдеться у повідомленні.

Як вказано, росіяни організували повноцінну логістичну мережу, входи до якої розташовані в районі Лиману Першого.

Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії 

- додають аналітики.

Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього - розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці, ідеться у дописі.

На фронті 82 бойових зіткнення: ворог активно атакує Покровський та Сіверський напрямки12.09.25, 16:55 • 2096 переглядiв

Альона Уткіна

Війна в Україні
Покровськ
Авдіївка
Куп'янськ