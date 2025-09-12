росіяни прориваються в Куп'янськ через газову трубу - Deep State

Ворог втретє використав газові комунікації для просування своїх груп - цього аби потрапити у Куп'янськ через Оскіл. Спеціальні лежанки та електросамокати дозволяють противнику без значних втрат дістатися до міста, повідомляє Deep State пише УНН.

На жаль, ворог втретє використав труби для просочування груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. В мережі, навіть, з'явився вкид буцімто такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео зняте біля Куп'янська - йдеться у повідомленні.

Як вказано, росіяни організували повноцінну логістичну мережу, входи до якої розташовані в районі Лиману Першого.

Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії - додають аналітики.

Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього - розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці, ідеться у дописі.

