19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep State

Киев • УНН

 122 просмотра

По данным Deep State, враг в третий раз применил газовые трубы для продвижения групп, на этот раз для попадания в Купянск через Оскол. Россияне организовали логистическую сеть с лежанками на колесах и электросамокатами, что позволяет им без потерь добраться до города за 4 суток.

россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep State

Враг в третий раз использовал газовые коммуникации для продвижения своих групп - на этот раз чтобы попасть в Купянск через Оскол. Специальные лежанки и электросамокаты позволяют противнику без значительных потерь добраться до города, сообщает Deep State, пишет УНН.

К сожалению, враг в третий раз использовал трубы для просачивания групп. Впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи. В сети даже появился вброс, будто такие же трубы используются для прохода в Покровск, но на самом деле видео снято возле Купянска 

- говорится в сообщении.

Как указано, россияне организовали полноценную логистическую сеть, входы в которую расположены в районе Лимана Первого.

Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии 

- добавляют аналитики.

Таким образом организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а далее перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого - рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги, говорится в сообщении.

На фронте 82 боевых столкновения: враг активно атакует Покровское и Северское направления12.09.25, 16:55 • 2094 просмотра

Алена Уткина

Война в Украине
Покровск
Авдеевка
Купянск