россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep State

Враг в третий раз использовал газовые коммуникации для продвижения своих групп - на этот раз чтобы попасть в Купянск через Оскол. Специальные лежанки и электросамокаты позволяют противнику без значительных потерь добраться до города, сообщает Deep State, пишет УНН.

К сожалению, враг в третий раз использовал трубы для просачивания групп. Впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи. В сети даже появился вброс, будто такие же трубы используются для прохода в Покровск, но на самом деле видео снято возле Купянска - говорится в сообщении.

Как указано, россияне организовали полноценную логистическую сеть, входы в которую расположены в районе Лимана Первого.

Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии - добавляют аналитики.

Таким образом организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а далее перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого - рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги, говорится в сообщении.

