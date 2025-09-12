россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep State
Киев • УНН
По данным Deep State, враг в третий раз применил газовые трубы для продвижения групп, на этот раз для попадания в Купянск через Оскол. Россияне организовали логистическую сеть с лежанками на колесах и электросамокатами, что позволяет им без потерь добраться до города за 4 суток.
Враг в третий раз использовал газовые коммуникации для продвижения своих групп - на этот раз чтобы попасть в Купянск через Оскол. Специальные лежанки и электросамокаты позволяют противнику без значительных потерь добраться до города, сообщает Deep State, пишет УНН.
К сожалению, враг в третий раз использовал трубы для просачивания групп. Впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи. В сети даже появился вброс, будто такие же трубы используются для прохода в Покровск, но на самом деле видео снято возле Купянска
Как указано, россияне организовали полноценную логистическую сеть, входы в которую расположены в районе Лимана Первого.
Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии
Таким образом организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а далее перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого - рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги, говорится в сообщении.
На фронте 82 боевых столкновения: враг активно атакует Покровское и Северское направления12.09.25, 16:55 • 2094 просмотра