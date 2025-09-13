россиян нет в Купянске, бои идут на окраинах - начальник ГВА

$41.310.10
Эксклюзив
10:21 • 1604 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
07:00 • 11502 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 21549 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 35477 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 27374 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 42072 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 48576 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 35676 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35131 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 24297 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
россияне проводят пропагандистские "уроки мужества" для детей на оккупированных территориях - ЦНС13 сентября, 01:10 • 4604 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto13 сентября, 01:55 • 15252 просмотра
Масштабные аварии лодок в Демократической Республике Конго: почти 200 погибших13 сентября, 04:01 • 6576 просмотра
Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом05:39 • 10068 просмотра
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии08:37 • 5256 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo07:00 • 11497 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 21039 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 23824 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 42067 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 22686 просмотра
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Биньямин Нетаньяху
Принц Гарри, герцог Сассекский
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 48570 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 40996 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 88595 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 49588 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 54979 просмотра
9К720 Искандер
Dassault Rafale
Шахед-136
Хранитель
E-6 Mercury

россиян нет в Купянске, бои идут на окраинах - начальник ГВА

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин опроверг присутствие россиян в Купянске, заявив, что бои продолжаются на окраинах. Он подчеркнул, что ВСУ полностью контролируют территорию, несмотря на критические разрушения инфраструктуры и попытки врага прорваться.

россиян нет в Купянске, бои идут на окраинах - начальник ГВА

Российских оккупантов в Купянске нет. Бои действительно идут на окраинах. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона, передает УНН.

На самом деле DeepState спешит. Нет россиян в Купянске. Бои действительно идут на окраинах, это соседняя община. Очень близко к городу, но каждый день, фактически каждый час на связи с нашими военными. Они дают достойный отпор, бьют, хотя враг бросает все больше и больше сил для того, чтобы захватить город Купянск

- заявил Беседин.

По его словам, вся территория Купянской общины, в том числе города Купянск, находится под полным контролем ВСУ.

Ситуация действительно критическая. Она критическая в инфраструктуре. Нет света, воды, газа, разрушения просто катастрофические. Более 95% города разрушено или повреждено. Большое количество людей еще остается в городе, на территории общины – это 1800 гражданских жителей на территории общины и 760 жителей непосредственно на правобережье Купянска

- рассказал Беседин.

Генштаб также сообщает, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем Вооруженных Сил Украины.

В то же время, враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска. Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город

- информирует Генштаб.

Отмечается, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны.

"В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия. С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили в общей сложности 265 россиян.

В районе самого города - еще 128. Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, которые будут использованы против оккупантов", - сообщает Генштаб.

Отмечается, что оборонительная операция на Купянском направлении продолжается.

Украинскими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага.

Deep State сообщал, что враг в третий раз использовал газовые коммуникации для продвижения своих групп - на этот раз чтобы попасть в Купянск через Оскол. Специальные лежанки и электросамокаты позволяют противнику без значительных потерь добраться до города.

Анна Мурашко

