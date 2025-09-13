россиян нет в Купянске, бои идут на окраинах - начальник ГВА

Российских оккупантов в Купянске нет. Бои действительно идут на окраинах. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона, передает УНН.

На самом деле DeepState спешит. Нет россиян в Купянске. Бои действительно идут на окраинах, это соседняя община. Очень близко к городу, но каждый день, фактически каждый час на связи с нашими военными. Они дают достойный отпор, бьют, хотя враг бросает все больше и больше сил для того, чтобы захватить город Купянск - заявил Беседин.

По его словам, вся территория Купянской общины, в том числе города Купянск, находится под полным контролем ВСУ.

Ситуация действительно критическая. Она критическая в инфраструктуре. Нет света, воды, газа, разрушения просто катастрофические. Более 95% города разрушено или повреждено. Большое количество людей еще остается в городе, на территории общины – это 1800 гражданских жителей на территории общины и 760 жителей непосредственно на правобережье Купянска - рассказал Беседин.

Генштаб также сообщает, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем Вооруженных Сил Украины.

В то же время, враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска. Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город - информирует Генштаб.

Отмечается, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны.

"В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия. С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили в общей сложности 265 россиян.

В районе самого города - еще 128. Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, которые будут использованы против оккупантов", - сообщает Генштаб.

Отмечается, что оборонительная операция на Купянском направлении продолжается.

Украинскими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага.

Дополнение

Deep State сообщал, что враг в третий раз использовал газовые коммуникации для продвижения своих групп - на этот раз чтобы попасть в Купянск через Оскол. Специальные лежанки и электросамокаты позволяют противнику без значительных потерь добраться до города.