Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российских оккупантов нет в центре Купянска. Тяжелые бои за город продолжаются.
Российских оккупантов нет в центре Купянска Харьковской области. Тяжелые бои за город продолжаются. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в четверг, передает УНН.
россиян в центре Купянска, по состоянию на сейчас, нет. Тяжелые бои за Купянск продолжаются
Дополнение
17 сентября Deep State сообщал, что враг продвинулся в Купянске вблизи Голубовки и Новоивановки.
13 сентября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщал, что нет россиян в Купянске. Бои действительно идут на окраинах.