Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО

Российских оккупантов нет в центре Купянска Харьковской области. Тяжелые бои за город продолжаются. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в четверг, передает УНН.

