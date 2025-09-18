Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 сентября, 19:21 • 22525 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 31606 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 26325 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 26320 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 30951 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 38346 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41212 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40188 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 113179 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129415 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.6м/с
84%
751мм
Популярные новости
Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возрослоPhoto17 сентября, 20:59 • 8418 просмотра
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 7222 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 10424 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД01:05 • 9748 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 11395 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 22525 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 31065 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 62112 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 113179 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129415 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Королева Камилла
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 438 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 15240 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 16109 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 15163 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 44730 просмотра
Актуальное
YouTube
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российских оккупантов нет в центре Купянска. Тяжелые бои за город продолжаются.

Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО

Российских оккупантов нет в центре Купянска Харьковской области. Тяжелые бои за город продолжаются. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в четверг, передает УНН.

россиян в центре Купянска, по состоянию на сейчас, нет. Тяжелые бои за Купянск продолжаются

- написал Коваленко в соцсетях.

Дополнение

17 сентября Deep State сообщал, что враг продвинулся в Купянске вблизи Голубовки и Новоивановки.

13 сентября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщал, что нет россиян в Купянске. Бои действительно идут на окраинах.

Анна Мурашко

Война в Украине
Харьковская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Купянск