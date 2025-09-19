На Купянском направлении обстановка остается сложной, боевые действия динамичны - 10-й армейский корпус

$41.190.02
48.770.12
ukenru
Эксклюзив
06:26 • 4420 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 24990 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 49135 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 34927 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 45457 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 60523 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28287 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23309 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 41886 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 17014 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
92%
755мм
Популярные новости
ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters18 сентября, 22:18 • 5852 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 11145 просмотра
Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику18 сентября, 22:59 • 4242 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 28954 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 21758 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 4422 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 36044 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 60524 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 41616 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 41886 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владислав Косиняк-Камыш
Кароль Навроцкий
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 12782 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 32446 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 31330 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 31176 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 29398 просмотра
Актуальное
FGM-148 Javelin
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

На Купянском направлении обстановка остается сложной, боевые действия динамичны - 10-й армейский корпус

Киев • УНН

 • 714 просмотра

На Купянском направлении ситуация остается напряженной, основная цель врага — овладение городом Купянск. 10-й армейский корпус сообщает о динамичных боевых действиях и попытках врага переправиться через реку Оскол.

На Купянском направлении обстановка остается сложной, боевые действия динамичны - 10-й армейский корпус

На Купянском направлении ситуация остается напряженной. Основная цель противника – это овладение городом Купянск в целом. Об этом сообщает 10-й армейский корпус СВ ВСУ, передает УНН.

Ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Город – стратегическая цель для врага. Оккупанты накапливали силы у Радьковки и Голубовки. Газопровод поврежден и затоплен

- говорится в сообщении.

Сообщается, что попытки переправ через реку Оскол на лодках — большинство уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами.

Действуют малые группы пехоты, часто в гражданской одежде – очередное военное преступление РФ. Наши воины проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и в окрестностях города. Пленные свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка у рашистов. Несмотря на пропаганду и "цветные карты", то, что враг называет контролируемым – зона боев и работы украинских штурмовых групп. Боевые действия динамичны – распространять утверждения об их "полном контроле" – преждевременно

- информирует 10-й армейский корпус СВ ВСУ.

Дополнение

17 сентября Deep State сообщал, что враг продвинулся в Купянске вблизи Голубовки и Новоивановки.

Впоследствии, 18 сентября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российских оккупантов нет в центре Купянска на Харьковщине. Тяжелые бои за город продолжаются.

Аналитики Sky News сообщают, что Покровск Донецкой области более года противостоит атакам российской оккупационной армии, но, возможно, его оборона подходит к концу. Украинские защитники ведут ожесточенную борьбу за удержание важнейшего логистического узла, тогда как войска РФ пытаются их окружить.

Параллельно враг активизирует давление на северо-востоке, в частности в районе Купянска, пытаясь еще больше растянуть украинские ресурсы.

Анна Мурашко

Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Харьковская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Купянск