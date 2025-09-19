На Купянском направлении обстановка остается сложной, боевые действия динамичны - 10-й армейский корпус

На Купянском направлении ситуация остается напряженной, основная цель врага — овладение городом Купянск. 10-й армейский корпус сообщает о динамичных боевых действиях и попытках врага переправиться через реку Оскол.

На Купянском направлении ситуация остается напряженной. Основная цель противника – это овладение городом Купянск в целом. Об этом сообщает 10-й армейский корпус СВ ВСУ, передает УНН. Ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Город – стратегическая цель для врага. Оккупанты накапливали силы у Радьковки и Голубовки. Газопровод поврежден и затоплен - говорится в сообщении. Сообщается, что попытки переправ через реку Оскол на лодках — большинство уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами. Действуют малые группы пехоты, часто в гражданской одежде – очередное военное преступление РФ. Наши воины проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и в окрестностях города. Пленные свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка у рашистов. Несмотря на пропаганду и "цветные карты", то, что враг называет контролируемым – зона боев и работы украинских штурмовых групп. Боевые действия динамичны – распространять утверждения об их "полном контроле" – преждевременно - информирует 10-й армейский корпус СВ ВСУ. Дополнение 17 сентября Deep State сообщал, что враг продвинулся в Купянске вблизи Голубовки и Новоивановки. Впоследствии, 18 сентября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российских оккупантов нет в центре Купянска на Харьковщине. Тяжелые бои за город продолжаются. Аналитики Sky News сообщают, что Покровск Донецкой области более года противостоит атакам российской оккупационной армии, но, возможно, его оборона подходит к концу. Украинские защитники ведут ожесточенную борьбу за удержание важнейшего логистического узла, тогда как войска РФ пытаются их окружить. Параллельно враг активизирует давление на северо-востоке, в частности в районе Купянска, пытаясь еще больше растянуть украинские ресурсы.