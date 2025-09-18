Оборона Покровська: експерти попереджають про критичний момент - Sky News

$41.180.06
48.770.12
ukenru
Ексклюзив
07:58 • 1884 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 5042 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 29385 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 37082 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 30243 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 29744 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 33460 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 39941 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36097 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41801 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
5.8м/с
68%
751мм
Популярнi новини
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 12135 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 14023 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05 • 13443 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08 • 14907 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 8806 перегляди
Публікації
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 1884 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 29385 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 34483 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 65356 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 116749 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Андрій Парубій
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 3912 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 17134 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 17877 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 16784 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 46227 перегляди
Актуальне
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

Оборона Покровська: експерти попереджають про критичний момент - Sky News

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Аналітики Sky News повідомляють про виснаження оборони Покровська на Донеччині, який ЗСУ захищають понад рік. Експерти зазначають, що ситуація критична через контроль росіянами ключових маршрутів постачання та створення "вбивчої зони" дронами.

Оборона Покровська: експерти попереджають про критичний момент - Sky News

Покровськ Донецької області понад рік протистоїть атакам російської окупаційної армії, але, можливо, його оборона добігає кінця. Українські захисники ведуть запеклу боротьбу за утримання найважливішого логістичного вузла, тоді як війська рф намагаються їх оточити. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Паралельно ворог активізує тиск на північному сході, зокрема в районі Куп’янська, намагаючись ще більше розтягнути українські ресурси.

Експерти зазначають, що ситуація у Покровську стає дедалі складнішою. За словами доктора Марини Мірон із Королівського коледжу Лондона, росіяни контролюють ключові маршрути постачання та створили так звану "вбивчу зону" за допомогою безпілотників, що фактично блокує можливість України підсилювати свої війська.

Ситуація вимагає уваги: Сирський відвідав Покровський та Добропільський напрямки12.09.25, 16:18 • 3065 переглядiв

До війни у Покровську проживало понад 60 тисяч мешканців, воно і нині залишається важливим транспортним вузлом та центром логістики військ ЗСУ. Після втрати Покровська для росіян може відкритися шлях на не менш важливі міста Донеччини, такі як Краматорськ та Слов'янськ. 

Це займе час, бо росіяни, по суті, намагаються витіснити українців. Вони не хочуть штурмувати місто, оскільки це надто складно і вимагає забагато людських ресурсів – припускаючи великі втрати

– пояснила Мірон.

Аналітики наголошують: москва змінила тактику і не робить ставки на швидкі операції, як це було у Бахмуті, а дедалі частіше обирає повільні операції з оточення, уникаючи масованих штурмів, які призводять до значних втрат.

На північному сході ситуація також загострюється. Російські війська просуваються в напрямку Куп’янська – міста, яке українські захисники відбили восени 2022 року. Логістично критичним це місто роблять важливі залізничні вузли.

Схоже, вони (російські війська – ред.) досить близько 

– зазначила доктор Мірон, коментуючи останні зрушення фронту.

Раніше українські військові повідомляли, що Росія перекинула особовий склад до району через трубопровід, але наголошували, що вихід із нього перебуває під контролем. У самому місті тривають контрдиверсійні заходи та пошуково-ударні операції, додали в Генштабі.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ повідомив про 184 бойові зіткнення за минулу добу, з яких понад третина припала на Покровський напрямок. Ворог також був активним на Новопавлівському та Лиманському напрямках, завдавши ракетних і авіаційних ударів.

Логістичний центр Покровськ на Донеччині залишається основним пунктом російських наступальних операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони Великої Британії
Збройні сили України
Бахмут
Краматорськ
Куп'янськ