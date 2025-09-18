Оборона Покровська: експерти попереджають про критичний момент - Sky News

Покровськ Донецької області понад рік протистоїть атакам російської окупаційної армії, але, можливо, його оборона добігає кінця. Українські захисники ведуть запеклу боротьбу за утримання найважливішого логістичного вузла, тоді як війська рф намагаються їх оточити. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Паралельно ворог активізує тиск на північному сході, зокрема в районі Куп’янська, намагаючись ще більше розтягнути українські ресурси.

Експерти зазначають, що ситуація у Покровську стає дедалі складнішою. За словами доктора Марини Мірон із Королівського коледжу Лондона, росіяни контролюють ключові маршрути постачання та створили так звану "вбивчу зону" за допомогою безпілотників, що фактично блокує можливість України підсилювати свої війська.

До війни у Покровську проживало понад 60 тисяч мешканців, воно і нині залишається важливим транспортним вузлом та центром логістики військ ЗСУ. Після втрати Покровська для росіян може відкритися шлях на не менш важливі міста Донеччини, такі як Краматорськ та Слов'янськ.

Це займе час, бо росіяни, по суті, намагаються витіснити українців. Вони не хочуть штурмувати місто, оскільки це надто складно і вимагає забагато людських ресурсів – припускаючи великі втрати – пояснила Мірон.

Аналітики наголошують: москва змінила тактику і не робить ставки на швидкі операції, як це було у Бахмуті, а дедалі частіше обирає повільні операції з оточення, уникаючи масованих штурмів, які призводять до значних втрат.

На північному сході ситуація також загострюється. Російські війська просуваються в напрямку Куп’янська – міста, яке українські захисники відбили восени 2022 року. Логістично критичним це місто роблять важливі залізничні вузли.

Схоже, вони (російські війська – ред.) досить близько – зазначила доктор Мірон, коментуючи останні зрушення фронту.

Раніше українські військові повідомляли, що Росія перекинула особовий склад до району через трубопровід, але наголошували, що вихід із нього перебуває під контролем. У самому місті тривають контрдиверсійні заходи та пошуково-ударні операції, додали в Генштабі.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ повідомив про 184 бойові зіткнення за минулу добу, з яких понад третина припала на Покровський напрямок. Ворог також був активним на Новопавлівському та Лиманському напрямках, завдавши ракетних і авіаційних ударів.

Логістичний центр Покровськ на Донеччині залишається основним пунктом російських наступальних операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.