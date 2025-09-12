Ситуація вимагає уваги: Сирський відвідав Покровський та Добропільський напрямки
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ здійснив робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки. Він обговорив оперативну обстановку та віддав розпорядження щодо забезпечення підрозділів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки – там ситуація вимагає постійної уваги. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Сирський провів зустріч на командному пункті одного з армійських корпусів. Там обговорили особливості оперативної обстановки, а головком заслухав пропозиції офіцерів на місцях стосовно варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника.
Також Олександр Сирський віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами і засобами РЕБ.
Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля
Нагадаємо
Раніше Олександр Сирський повідомляв, що у серпні 2025 року Сили оборони України за допомогою дронів вразили понад 60 тисяч цілей у росії і на окупованих територіях, завдавши значних втрат ворогу.