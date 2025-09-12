Ситуация требует внимания: Сырский посетил Покровское и Добропольское направления
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ совершил рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления. Он обсудил оперативную обстановку и отдал распоряжения по обеспечению подразделений.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления – там ситуация требует постоянного внимания. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Сырский провел встречу на командном пункте одного из армейских корпусов. Там обсудили особенности оперативной обстановки, а главком заслушал предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.
Также Александр Сырский отдал необходимые распоряжения по обеспечению наших подразделений боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.
Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья
Напомним
Ранее Александр Сырский сообщал, что в августе 2025 года Силы обороны Украины с помощью дронов поразили более 60 тысяч целей в россии и на оккупированных территориях, нанеся значительные потери врагу.