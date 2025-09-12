Ситуация требует внимания: Сырский посетил Покровское и Добропольское направления

$41.310.10
Эксклюзив
11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Популярные новости
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии
12 сентября, 03:30
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма
12 сентября, 03:55
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно
12 сентября, 03:57
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб
12 сентября, 04:42
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
11:31
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55
Эксклюзив
11:55 • 10513 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
11:31
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46
Эксклюзив
08:46 • 22155 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
11 сентября, 14:55
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 58922 просмотра
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
11 сентября, 07:32
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
10 сентября, 12:07
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45
Ситуация требует внимания: Сырский посетил Покровское и Добропольское направления

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Главнокомандующий ВСУ совершил рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления. Он обсудил оперативную обстановку и отдал распоряжения по обеспечению подразделений.

Ситуация требует внимания: Сырский посетил Покровское и Добропольское направления

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления – там ситуация требует постоянного внимания. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Сырский провел встречу на командном пункте одного из армейских корпусов. Там обсудили особенности оперативной обстановки, а главком заслушал предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.

Также Александр Сырский отдал необходимые распоряжения по обеспечению наших подразделений боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.

Находим эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование перебросило для продолжения наступательных действий в районе Доброполья

- заявил главком.

Напомним

Ранее Александр Сырский сообщал, что в августе 2025 года Силы обороны Украины с помощью дронов поразили более 60 тысяч целей в россии и на оккупированных территориях, нанеся значительные потери врагу.

Евгений Устименко

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский