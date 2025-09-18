Оборона Покровска: эксперты предупреждают о критическом моменте - Sky News

$41.180.06
48.770.12
ukenru
08:50 • 412 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 5154 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 7644 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 31474 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 38407 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 31122 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 30205 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 33876 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 40159 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41942 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
5.8м/с
66%
751мм
Популярные новости
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 13121 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 15138 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 14499 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 15942 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 10418 просмотра
публикации
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 132 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 5154 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 31474 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 35461 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 66347 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Папа Лев XIV
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 5144 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 17843 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 18537 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 17420 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 46826 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

Оборона Покровска: эксперты предупреждают о критическом моменте - Sky News

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Аналитики Sky News сообщают об истощении обороны Покровска в Донецкой области, который ВСУ защищают более года. Эксперты отмечают, что ситуация критическая из-за контроля россиянами ключевых маршрутов снабжения и создания "убийственной зоны" дронами.

Оборона Покровска: эксперты предупреждают о критическом моменте - Sky News

Покровск Донецкой области более года противостоит атакам российской оккупационной армии, но, возможно, его оборона подходит к концу. Украинские защитники ведут ожесточенную борьбу за удержание важнейшего логистического узла, тогда как войска РФ пытаются их окружить. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Параллельно враг активизирует давление на северо-востоке, в частности в районе Купянска, пытаясь еще больше растянуть украинские ресурсы.

Эксперты отмечают, что ситуация в Покровске становится все сложнее. По словам доктора Марины Мирон из Королевского колледжа Лондона, россияне контролируют ключевые маршруты снабжения и создали так называемую "убийственную зону" с помощью беспилотников, что фактически блокирует возможность Украины усиливать свои войска.

Ситуация требует внимания: Сырский посетил Покровское и Добропольское направления12.09.25, 16:18 • 3073 просмотра

До войны в Покровске проживало более 60 тысяч жителей, он и сейчас остается важным транспортным узлом и центром логистики войск ВСУ. После потери Покровска для россиян может открыться путь на не менее важные города Донетчины, такие как Краматорск и Славянск.

Это займет время, потому что россияне, по сути, пытаются вытеснить украинцев. Они не хотят штурмовать город, поскольку это слишком сложно и требует слишком много человеческих ресурсов – предполагая большие потери

– объяснила Мирон.

Аналитики подчеркивают: Москва изменила тактику и не делает ставки на быстрые операции, как это было в Бахмуте, а все чаще выбирает медленные операции по окружению, избегая массированных штурмов, которые приводят к значительным потерям.

На северо-востоке ситуация также обостряется. Российские войска продвигаются в направлении Купянска – города, который украинские защитники отбили осенью 2022 года. Логистически критическим этот город делают важные железнодорожные узлы.

Похоже, они (российские войска – ред.) достаточно близко

– отметила доктор Мирон, комментируя последние сдвиги фронта.

Ранее украинские военные сообщали, что Россия перебросила личный состав в район через трубопровод, но подчеркивали, что выход из него находится под контролем. В самом городе продолжаются контрдиверсионные мероприятия и поисково-ударные операции, добавили в Генштабе.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщил о 184 боевых столкновениях за минувшие сутки, из которых более трети пришлась на Покровское направление. Враг также был активен на Новопавловском и Лиманском направлениях, нанеся ракетные и авиационные удары.

Логистический центр Покровск в Донецкой области остается основным пунктом российских наступательных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Степан Гафтко

Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны (Великобритания)
Вооруженные силы Украины
Бахмут
Краматорск
Купянск