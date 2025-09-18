Оборона Покровска: эксперты предупреждают о критическом моменте - Sky News

Покровск Донецкой области более года противостоит атакам российской оккупационной армии, но, возможно, его оборона подходит к концу. Украинские защитники ведут ожесточенную борьбу за удержание важнейшего логистического узла, тогда как войска РФ пытаются их окружить. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Параллельно враг активизирует давление на северо-востоке, в частности в районе Купянска, пытаясь еще больше растянуть украинские ресурсы.

Эксперты отмечают, что ситуация в Покровске становится все сложнее. По словам доктора Марины Мирон из Королевского колледжа Лондона, россияне контролируют ключевые маршруты снабжения и создали так называемую "убийственную зону" с помощью беспилотников, что фактически блокирует возможность Украины усиливать свои войска.

Ситуация требует внимания: Сырский посетил Покровское и Добропольское направления

До войны в Покровске проживало более 60 тысяч жителей, он и сейчас остается важным транспортным узлом и центром логистики войск ВСУ. После потери Покровска для россиян может открыться путь на не менее важные города Донетчины, такие как Краматорск и Славянск.

Это займет время, потому что россияне, по сути, пытаются вытеснить украинцев. Они не хотят штурмовать город, поскольку это слишком сложно и требует слишком много человеческих ресурсов – предполагая большие потери – объяснила Мирон.

Аналитики подчеркивают: Москва изменила тактику и не делает ставки на быстрые операции, как это было в Бахмуте, а все чаще выбирает медленные операции по окружению, избегая массированных штурмов, которые приводят к значительным потерям.

На северо-востоке ситуация также обостряется. Российские войска продвигаются в направлении Купянска – города, который украинские защитники отбили осенью 2022 года. Логистически критическим этот город делают важные железнодорожные узлы.

Похоже, они (российские войска – ред.) достаточно близко – отметила доктор Мирон, комментируя последние сдвиги фронта.

Ранее украинские военные сообщали, что Россия перебросила личный состав в район через трубопровод, но подчеркивали, что выход из него находится под контролем. В самом городе продолжаются контрдиверсионные мероприятия и поисково-ударные операции, добавили в Генштабе.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщил о 184 боевых столкновениях за минувшие сутки, из которых более трети пришлась на Покровское направление. Враг также был активен на Новопавловском и Лиманском направлениях, нанеся ракетные и авиационные удары.

Логистический центр Покровск в Донецкой области остается основным пунктом российских наступательных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.