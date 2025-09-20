Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА

$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 8262 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 14944 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 16068 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 19922 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 32323 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 23146 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 30484 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37788 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 43084 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59306 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 12705 просмотра
Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведкаPhoto19 сентября, 14:15 • 8472 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 20404 просмотра
Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видеоVideo19 сентября, 16:12 • 4204 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19:12 • 8740 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 20483 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 32323 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 30484 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59306 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 65194 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 19922 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 20483 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 12756 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 17102 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 19622 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Российские войска в Казачьей Лопани применяют "дрова-обманки" - поленья с минами внутри, представляющие смертельную угрозу для местных жителей. Также оккупанты минируют территорию РСЗО и "Лепестками", делая невозможным движение транспорта и эвакуацию.

Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА

Российские войска применяют на приграничье Харьковщины так называемые "дрова-обманки", внутри которых закладывают взрывчатку. Об этом сообщил глава Дергачевской местной военной администрации Вячеслав Задоренко, передает УНН.

Когда местный житель видит такое полено и решает забрать его домой, чтобы растопить печку, мина внутри детонирует – человек погибает

- объяснил он.

По словам чиновника, оккупанты также дистанционно минируют территории с помощью РСЗО, а мины "Лепесток" блокируют передвижение транспорта, в частности скорых и эвакуационных машин.

Кроме этого, вывезти людей из Казачьей Лопани, а также из Токаревки, Гоптовки, Больших и Малых Проходов уже невозможно. Жители самостоятельно идут пешком до условно безопасной точки, где их могла бы забрать эвакуационная машина.

В то же время из-за значительных разрушений газопроводов газоснабжение в Казачьей Лопани пока восстановить невозможно.

Напомним

Оккупанты каждый день наносят удары по гражданскому населению. По данным прокуратуры, 16 сентября на Харьковщине в результате вражеских ударов FPV-дронами ранены двое мужчин. Также зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.

На Купянском направлении обстановка остается сложной, боевые действия динамичны - 10-й армейский корпус19.09.25, 09:56 • 3776 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Харьковская область
Козачья Лопань