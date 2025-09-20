Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА
Российские войска в Казачьей Лопани применяют "дрова-обманки" - поленья с минами внутри, представляющие смертельную угрозу для местных жителей. Также оккупанты минируют территорию РСЗО и "Лепестками", делая невозможным движение транспорта и эвакуацию.
Российские войска применяют на приграничье Харьковщины так называемые "дрова-обманки", внутри которых закладывают взрывчатку. Об этом сообщил глава Дергачевской местной военной администрации Вячеслав Задоренко, передает УНН.
Когда местный житель видит такое полено и решает забрать его домой, чтобы растопить печку, мина внутри детонирует – человек погибает
По словам чиновника, оккупанты также дистанционно минируют территории с помощью РСЗО, а мины "Лепесток" блокируют передвижение транспорта, в частности скорых и эвакуационных машин.
Кроме этого, вывезти людей из Казачьей Лопани, а также из Токаревки, Гоптовки, Больших и Малых Проходов уже невозможно. Жители самостоятельно идут пешком до условно безопасной точки, где их могла бы забрать эвакуационная машина.
В то же время из-за значительных разрушений газопроводов газоснабжение в Казачьей Лопани пока восстановить невозможно.
Оккупанты каждый день наносят удары по гражданскому населению. По данным прокуратуры, 16 сентября на Харьковщине в результате вражеских ударов FPV-дронами ранены двое мужчин. Также зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.
