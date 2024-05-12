Харківщина: росіяни вранці вдарили авіабомбами по Вовчанську: загинула 73-річна жінка
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у 27 населених пунктах Харківської області загинули 3 людини, у тому числі 73-річна жінка, і ще 6 отримали поранення.
російські війська продовжують активно обстрілювати Харківщину. Сьогодні вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами Вовчанська загинула 73-річна жінка, нищені та частково зруйновані десятки житлових будівель. Загалом через обстріли росіян за добу троє загиблих та шестеро травмованих. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та ДСНС.
Деталі
За даними ДСНС, сьогодні вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами Вовчанська знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель.
Надзвичайники з-під завалів одного із житлових будинків визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобілю. Жінка 1950 року народження загинула під уламками конструкцій будинку.
За словами Синєгубова, за добу ударів по Харкову не зафіксовано.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори.
- 8:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 73-річна жінка.
- 02:00 смт Вільча Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено корпус геріатричного пансіонату.
- 12 травня 01:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 38-річний чоловік.
- у с. Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років.
- 11 травня внаслідок серії масованих обстрілів Вовчанська з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік.
Крім того, очільник ОВА розповів, що у селищі Веселе Лозівського району внаслідок детонації боєприпасу травмувався 37-річний чоловік.
Доповнення
В області продовжується евакуація. За словами Синєгубова, наразі 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 4073 людей.
За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 19 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області;
На Слобожанському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватката ін. Харківської області.
рф окупувала кілька сіл на Харківщині - DeepState12.05.24, 02:41 • 27275 переглядiв