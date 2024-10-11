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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росіяни обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблий та поранена

Київ • УНН

 • 12991 перегляди

У Козачій Лопані Харківської області внаслідок удару FPV-дроном по цивільному автомобілю загинув 38-річний чоловік. Його 56-річна сестра зазнала гострої реакції на стрес.

росіяни обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблий та поранена

Внаслідок ворожого удару FPV-дроном по цивільному автомобілю у Козачій Лопані Харківської області загинув чоловік, його сестра зазнала гострої реакції на стрес, повідомили у п'ятницю у Харківській ОВА, передає УНН.

Ворог продовжує чинити терор цивільного населення Харківщини. В населеному пункті Козача Лопань Харківського району російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок удару FPV-дроном загинув 38-річний чоловік, його 56-річна сестра зазнала гострої реакції на стрес

- йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області 86-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого удару FPV-дроном по Козачій Лопані. 

Тетяна Краєвська

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