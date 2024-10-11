росіяни обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблий та поранена
Київ • УНН
У Козачій Лопані Харківської області внаслідок удару FPV-дроном по цивільному автомобілю загинув 38-річний чоловік. Його 56-річна сестра зазнала гострої реакції на стрес.
Внаслідок ворожого удару FPV-дроном по цивільному автомобілю у Козачій Лопані Харківської області загинув чоловік, його сестра зазнала гострої реакції на стрес, повідомили у п'ятницю у Харківській ОВА, передає УНН.
Ворог продовжує чинити терор цивільного населення Харківщини. В населеному пункті Козача Лопань Харківського району російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок удару FPV-дроном загинув 38-річний чоловік, його 56-річна сестра зазнала гострої реакції на стрес
Раніше повідомлялось, що у Харківській області 86-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого удару FPV-дроном по Козачій Лопані.