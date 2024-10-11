россияне обстреляли гражданское авто на Харьковщине: есть погибший и раненая
Киев • УНН
В Казачьей Лопани Харьковской области в результате удара FPV-дроном по гражданскому автомобилю погиб 38-летний мужчина. Его 56-летняя сестра испытала острую реакцию на стресс.
В результате вражеского удара FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Казачьей Лопани Харьковской области погиб мужчина, его сестра получила острую реакцию на стресс, сообщили в пятницу в Харьковской ОВА, передает УНН.
Враг продолжает терроризировать гражданское население Харьковщины. В населенном пункте Казачья Лопань Харьковского района российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль. В результате удара FPV-дроном погиб 38-летний мужчина, его 56-летняя сестра получила острую реакцию на стресс
Ранее сообщалось, что в Харьковской области 86-летний мужчина получил ранения в результате вражеского удара FPV-дроном по Казачьей Лопани.