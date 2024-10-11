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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9106 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росіяни вдарили FPV-дроном по Козачій Лопані на Харківщині: поранено 86-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 14609 перегляди

Російські окупанти атакували FPV-дроном Козачу Лопань, поранивши 86-річного чоловіка. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області постраждали семеро людей, включаючи трьох дітей.

росіяни вдарили FPV-дроном по Козачій Лопані на Харківщині: поранено 86-річного чоловіка

У Харківській області 86-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого удару FPV-дроном по Козачій Лопані, повідомив у п'ятницю начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН.

Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення Козачої Лопані Близько 12:06 внаслідок удару FPV-дроном було поранено 86-річного чоловіка. Наразі чоловік госпіталізований до лікарні. Загрози його життю немає

- написав Задоренко у Telegram.

Доповнення

У Харківській області у ніч на 11 жовтня під ворожий обстріл потрапили Куп’янськ та Люботин, виникли пожежі. За минулу добу внаслідок ударів рф постраждали семеро людей, серед яких троє дітей. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Харківська область
Козача Лопань
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