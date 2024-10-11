росіяни вдарили FPV-дроном по Козачій Лопані на Харківщині: поранено 86-річного чоловіка
Київ • УНН
Російські окупанти атакували FPV-дроном Козачу Лопань, поранивши 86-річного чоловіка. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області постраждали семеро людей, включаючи трьох дітей.
У Харківській області 86-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого удару FPV-дроном по Козачій Лопані, повідомив у п'ятницю начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН.
Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення Козачої Лопані Близько 12:06 внаслідок удару FPV-дроном було поранено 86-річного чоловіка. Наразі чоловік госпіталізований до лікарні. Загрози його життю немає
Доповнення
У Харківській області у ніч на 11 жовтня під ворожий обстріл потрапили Куп’янськ та Люботин, виникли пожежі. За минулу добу внаслідок ударів рф постраждали семеро людей, серед яких троє дітей.