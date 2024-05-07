На Харківщині ворог бив КАБами, серед поранених підліток

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Київ • УНН

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У Харківській області російські війська обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши житлові будинки, поранивши мирних жителів, у тому числі 16-річну дівчинку.

У Харківській області російські війська минулої доби обстріляли три райони, у тому числі КАБами, по Харкову ударів рф не фіксували, є пошкодження житлових будинків і поранені, зокрема, 16-річна дівчина, через підрив на вибухівці загинув чоловік, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

"За добу ударів по місту Харків не зафіксовано", - написав Синєгубов у Telegram.

Артилерійських та мінометних ударів ворога, з його слів, зазнали близько 14 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Петропавлівка, Борова. Зокрема:

  • 22:20 село Борова, Ізюмського району. Внаслідок обстрілу КАБ по приватних будинках травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку. 
  • 18:15 село Липці, Харківський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. 
  • 17:09 село Черкаські Тишки, Харківський район. Внаслідок обстрілу горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе. 
  • 16:40 село Козача Лопань, Харківський район. Внаслідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди. 
  • 11:24 місто Вовчанськ. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

У селі Близнюки Лозівського району на території приватного домоволодіння внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55-річний чоловік, зазначив голова ОВА.

"За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Синьківку, Піщане та Берестове Харківської області", - повідомив Синєгубов.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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