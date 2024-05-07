На Харківщині ворог бив КАБами, серед поранених підліток
Київ • УНН
У Харківській області російські війська обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши житлові будинки, поранивши мирних жителів, у тому числі 16-річну дівчинку.
У Харківській області російські війська минулої доби обстріляли три райони, у тому числі КАБами, по Харкову ударів рф не фіксували, є пошкодження житлових будинків і поранені, зокрема, 16-річна дівчина, через підрив на вибухівці загинув чоловік, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За добу ударів по місту Харків не зафіксовано", - написав Синєгубов у Telegram.
Артилерійських та мінометних ударів ворога, з його слів, зазнали близько 14 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Петропавлівка, Борова. Зокрема:
- 22:20 село Борова, Ізюмського району. Внаслідок обстрілу КАБ по приватних будинках травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку.
- 18:15 село Липці, Харківський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.
- 17:09 село Черкаські Тишки, Харківський район. Внаслідок обстрілу горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе.
- 16:40 село Козача Лопань, Харківський район. Внаслідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди.
- 11:24 місто Вовчанськ. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.
У селі Близнюки Лозівського району на території приватного домоволодіння внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55-річний чоловік, зазначив голова ОВА.
"За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Синьківку, Піщане та Берестове Харківської області", - повідомив Синєгубов.
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