Окупанти завдали удару по двох селам на Харківщині: що відомо
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по селах Черкаські Тишки та Липці Харківського району близько 17:00, жертв немає, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.
Окупанти завдали удари по селах Черкаські Тишки та Липці Харківського району, попередньо без постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Окупанти близько 17:00 завдали удари по селах Черкаські Тишки та Липці Харківського району. На цю хвилину без постраждалих
Він додав, що інформація щодо руйнувань уточнюється.
Нагадаємо
У Харківській області вночі російські війська обстріляли Золочів за допомогою КАБів, прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки.