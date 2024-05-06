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На Харківщині ворог вночі поцілив по Золочеву, є руйнування і постраждала

На Харківщині ворог вночі поцілив по Золочеву, є руйнування і постраждала

Київ • УНН

 • 22716 перегляди

У Харківській області російські війська обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши будівлі та поранивши мирних жителів, зокрема 59-річну жінку в Золочеві, де було зруйновано котельню та житлові будинки, 88-річна жінка в Моначинівці загинула.

У Харківській області вночі російські війська обстріляли Золочів за допомогою КАБ, прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки, є поранена людина, за минулу добу ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів, з авіації - ще 5. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова у Telegram, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків. Зокрема:

  • 6 травня 02:30 смт Золочів Богодухівський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено: будівля Дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків. Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка. 
  • 16:10 смт Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 79-річного чоловіка. 
  • 15:25 зс рф с. Моначинівка Купʼянського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка. 
  • 14:20 м. Харків. Внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки - постраждали 16 людей;

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"За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області", - повідомив Синєгубов.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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