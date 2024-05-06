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Через авіаудар рф по Харкову на Великдень уже 16 постраждалих

Через авіаудар рф по Харкову на Великдень уже 16 постраждалих

Київ • УНН

 • 23987 перегляди

Внаслідок авіаудару російської авіації по Харкову у Великодню неділю було травмовано 16 осіб, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичний заклад.

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару російських військ по Харкову у Великдень збільшилась до 16 людей, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Кількість травмованих збільшилась до 16 людей

- повідомили у прокуратурі у соцмережах.

Доповнення

За даними слідства, 5 травня збройні сили рф вчергове атакували Харків з авіації. Під ударом ворога опинилися житлові квартали Шевченківського району. Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу.

За попередніми даними, ворог завдав удари по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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