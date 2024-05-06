Через авіаудар рф по Харкову на Великдень уже 16 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару російської авіації по Харкову у Великодню неділю було травмовано 16 осіб, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичний заклад.
Кількість постраждалих внаслідок авіаудару російських військ по Харкову у Великдень збільшилась до 16 людей, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.
Кількість травмованих збільшилась до 16 людей
Доповнення
За даними слідства, 5 травня збройні сили рф вчергове атакували Харків з авіації. Під ударом ворога опинилися житлові квартали Шевченківського району. Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу.
За попередніми даними, ворог завдав удари по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).