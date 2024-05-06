Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

Количество пострадавших в результате авиаудара российских войск по Харькову на Пасху увеличилось до 16 человек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Количество травмированных увеличилось до 16 человек - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

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По данным следствия, 5 мая вооруженные силы рф в очередной раз атаковали Харьков с авиации. Под ударом врага оказались жилые кварталы Шевченковского района. Поврежден ряд жилых домов, автомобили, медицинское учреждение.

По предварительным данным, враг нанес удары по городу тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).