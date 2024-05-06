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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

Киев  •  УНН

6 мая 2024, 05:15  •  14002 просмотра

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В результате авиаудара российской авиации по Харькову в Пасхальное воскресенье были травмированы 16 человек, повреждены жилые дома, автомобили и медицинское учреждение.

Количество пострадавших в результате авиаудара российских войск по Харькову на Пасху увеличилось до 16 человек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Количество травмированных увеличилось до 16 человек

- сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Дополнение

По данным следствия, 5 мая вооруженные силы рф в очередной раз атаковали Харьков с авиации. Под ударом врага оказались жилые кварталы Шевченковского района. Поврежден ряд жилых домов, автомобили, медицинское учреждение.

По предварительным данным, враг нанес удары по городу тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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