В Харьковской области враг ночью попал по Золочеву, есть разрушения и пострадавшая

В Харьковской области ночью российские войска обстреляли Золочев с помощью КАБ, прямым попаданием уничтожена котельная ДЮСШ и два частных дома, есть раненый человек, за минувшие сутки враг обстрелял из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов, с авиации - еще 5. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова в Telegram, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Синьковка, Веселое, Белый Колодец, Дорошевка, Харьков. В частности:

6 мая 02:30 пгт Золочев Богодуховский район. Вследствие обстрела КАБ повреждены: здание Детско-юношеской спортивной школы, поселковый совет, дом детской юношеской школы, дом культуры, управление социальной защиты, суд, предварительно 10 частных домов. Прямым попаданием уничтожена котельная ДЮСШ и два частных дома. Осколочные ранения и контузии получила 59-летняя женщина.

Богодуховский район. Вследствие обстрела КАБ повреждены: здание Детско-юношеской спортивной школы, поселковый совет, дом детской юношеской школы, дом культуры, управление социальной защиты, суд, предварительно 10 частных домов. Прямым попаданием уничтожена котельная ДЮСШ и два частных дома. Осколочные ранения и контузии получила 59-летняя женщина. 16:10 пгт Кившаровка Купянского района. В результате обстрела из РСЗО ранен 79-летний мужчина.

Купянского района. В результате обстрела из РСЗО ранен 79-летний мужчина. 15:25 вс рф с. Моначиновка Купянского района. В результате вражеского обстрела КАБ повреждено не менее 15 жилых домов. Пострадали двое мужчин 34 и 66 лет. Погибла 88-летняя женщина.

Купянского района. В результате вражеского обстрела КАБ повреждено не менее 15 жилых домов. Пострадали двое мужчин 34 и 66 лет. Погибла 88-летняя женщина. 14:20 м. Харьков. В результате обстрела КАБ по Шевченковскому и Киевскому районам города повреждено 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе, разрушено 3 частных дома - пострадали 16 человек;

Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 14 атак, в частности в районах н.п. Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области", - сообщил Синегубов.