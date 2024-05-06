Оккупанты нанесли удар по двум селам на Харьковщине: что известно

Оккупанты нанесли удары по селам Черкасские Тишки и Липцы Харьковского района, предварительно без пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Оккупанты около 17:00 нанесли удары по селам Черкасские Тишки и Липцы Харьковского района. На эту минуту без пострадавших - сообщил Синегубов.

Он добавил, что информация о разрушениях уточняется.

Напомним,

В Харьковской области ночью российские войска обстреляли Золочев с помощью КАБов, прямым попаданием уничтожена котельная ДЮСШ и два частных дома.

