В Харьковской области враг бил КАБами, среди раненых подросток

В Харьковской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли три района, в том числе КАБами, по Харькову ударов рф не фиксировали, есть повреждения жилых домов и раненые, в частности, 16-летняя девушка, из-за подрыва на взрывчатке погиб мужчина, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"За сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано", - написал Синегубов в Telegram.

Артиллерийским и минометным ударов врага, по его словам, подверглись около 14 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Золочев, Петропавловка, Боровая. В частности:

22:20 село Боровая , Изюмского района. Вследствие обстрела КАБ по частным домам травмированы 16-летняя девушка, 55-летний мужчина, 54-летняя женщина.

, Изюмского района. Вследствие обстрела КАБ по частным домам травмированы 16-летняя девушка, 55-летний мужчина, 54-летняя женщина. 18:15 село Липцы , Харьковский район. В результате обстрела поврежден двухэтажный многоквартирный дом.

, Харьковский район. В результате обстрела поврежден двухэтажный многоквартирный дом. 17:09 село Черкасские Тишки , Харьковский район. В результате обстрела горели трактор, деревья, две хозяйственные постройки и здание разрушенного кафе.

, Харьковский район. В результате обстрела горели трактор, деревья, две хозяйственные постройки и здание разрушенного кафе. 16:40 село Казачья Лопань , Харьковский район. В результате обстрела горели кровли домов и крыша хозяйственной постройки.

, Харьковский район. В результате обстрела горели кровли домов и крыша хозяйственной постройки. 11:24 город Волчанск. Вследствие вражеского артобстрела повреждены 2 частных дома.

В селе Близнюки Лозовского района на территории частного домовладения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погиб 55-летний мужчина, указал глава ОВА.

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 14 атак, в частности в районах н.п. Синьковка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", - сообщил Синегубов.

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