Ворожий безпілотник влучив у авто на Харківщині: постраждали дві жінки
Київ • УНН
Дві жінки у віці 62 і 65 років отримали поранення, коли російський безпілотник влучив в їх автомобіль в одному з сіл Харківської області.
У селі на Харківщині російський дрон влучив у авто, постраждали дві жінки - 62-х та 65-ти років, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади 7 червня близько 13:20 ворожий дрон влучив у автомобіль.
В авто перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка.
Жінки отримали поранення, наразі медики надають їм медичну допомогу.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.