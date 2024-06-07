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Ворожий безпілотник влучив у авто на Харківщині: постраждали дві жінки

Київ • УНН

 • 15792 перегляди

Дві жінки у віці 62 і 65 років отримали поранення, коли російський безпілотник влучив в їх автомобіль в одному з сіл Харківської області.

У селі на Харківщині російський дрон влучив у авто, постраждали дві жінки - 62-х та 65-ти років, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади 7 червня близько 13:20 ворожий дрон влучив у автомобіль.

В авто перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка.

Жінки отримали поранення, наразі медики надають їм медичну допомогу.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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