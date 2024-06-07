Вражеский беспилотник попал в авто на Харьковщине: пострадали две женщины

В селе на Харьковщине российский дрон попал в авто, пострадали две женщины - 62-х и 65-ти лет, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной общины 7 июня около 13:20 вражеский дрон попал в автомобиль.

В авто находились 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка.

Женщины получили ранения, сейчас медики оказывают им медицинскую помощь.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных вс рф.