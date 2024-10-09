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росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці на Харківщині: поранена 76-річна жінка

росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці на Харківщині: поранена 76-річна жінка

Київ • УНН

 • 23056 перегляди

У Козачій Лопані FPV-дрон вразив цивільне авто, поранивши 76-річну жінку. У Куп'янську внаслідок удару безпілотника постраждав чоловік. Обидва інциденти сталися вранці 9 жовтня.

У Харківській області російські війська сьогодні вранці, 9 жовтня, завдали удару FPV-дроном по Козачій Лопані, поцілили в цивільну автівку. Внаслідок ворожого удару поранення отримала 76-річна жінка. Про це повідомили в Харківській ОВА, передає УНН.

 Російські окупанти завдали чергового удару FPV-дроном по мешканцям Козачої Лопані. Близько 10:30 загарбники вдарили дроном по цивільній автівці. Поранення отримала 76-річна жінка. Госпіталізована до лікарні

- йдеться у повідомленні ОВА.

Доповнення 

Також  російські війська сьогодні вранці, 9 жовтня, завдали удару безпілотникам по Купʼянську Харківської області, поранення отримав чоловік

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
kozacha-lopanКозача Лопань
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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