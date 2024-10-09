росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці на Харківщині: поранена 76-річна жінка
Київ • УНН
У Козачій Лопані FPV-дрон вразив цивільне авто, поранивши 76-річну жінку. У Куп'янську внаслідок удару безпілотника постраждав чоловік. Обидва інциденти сталися вранці 9 жовтня.
У Харківській області російські війська сьогодні вранці, 9 жовтня, завдали удару FPV-дроном по Козачій Лопані, поцілили в цивільну автівку. Внаслідок ворожого удару поранення отримала 76-річна жінка. Про це повідомили в Харківській ОВА, передає УНН.
Російські окупанти завдали чергового удару FPV-дроном по мешканцям Козачої Лопані. Близько 10:30 загарбники вдарили дроном по цивільній автівці. Поранення отримала 76-річна жінка. Госпіталізована до лікарні
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Також російські війська сьогодні вранці, 9 жовтня, завдали удару безпілотникам по Купʼянську Харківської області, поранення отримав чоловік