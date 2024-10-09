росіяни вдарили дроном по Купʼянську: є постраждалий

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Київ • УНН

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Вранці 9 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по Куп'янську Харківської області. Внаслідок атаки поранено 67-річного чоловіка - він тримав легкі травми.

російські війська сьогодні вранці, 9 жовтня, завдали удару безпілотникам по Купʼянську Харківської області, поранення отримав чоловік, повідомили в ОВА, передає УНН.

Близько 10 години відбувся обстріл міста Купʼянськ. Ворожий дрон влучив поруч з легковим автомобілем.  Поранення отримав чоловік 67 років

- йдеться у повідомленні ОВА.

Повідомляється, що стан постраждалого легкий. Чоловіку надали всю необхідну медичну допомогу на місці.

У Харкові через обстріли рф за добу двоє загиблих та 33 постраждалих 09.10.24, 09:09 • 13615 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
kharkivska-oblastХарківська область
kupianskКуп'янськ

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