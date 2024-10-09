росіяни вдарили дроном по Купʼянську: є постраждалий
Київ • УНН
Вранці 9 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по Куп'янську Харківської області. Внаслідок атаки поранено 67-річного чоловіка - він тримав легкі травми.
російські війська сьогодні вранці, 9 жовтня, завдали удару безпілотникам по Купʼянську Харківської області, поранення отримав чоловік, повідомили в ОВА, передає УНН.
Близько 10 години відбувся обстріл міста Купʼянськ. Ворожий дрон влучив поруч з легковим автомобілем. Поранення отримав чоловік 67 років
Повідомляється, що стан постраждалого легкий. Чоловіку надали всю необхідну медичну допомогу на місці.
У Харкові через обстріли рф за добу двоє загиблих та 33 постраждалих 09.10.24, 09:09 • 13615 переглядiв