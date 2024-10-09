У Харкові через обстріли рф за добу двоє загиблих та 33 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок авіаударів по Харкову 8 жовтня загинули 2 людини, 33 поранені. Ще 2 людини загинули від обстрілу в області та підриву на вибухівці. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Внаслідок авіаційних ударів російських військ по Харкову за добу, 8 жовтня, загинули двоє людей, ще 33 постраждали. Ще один чоловік загинув унаслідок обстрілу КАБ селища Борівська Андріївка Харківської області. Внаслідок підриву на вибухівці у селі Кругляківка загинула 77-річна жінка. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами Синєгубова, за минулу добу фіксувались такі ворожі обстріли:
- 17:02 м. Харків, Салтівський район. Обстріл ФАБ-250. Пошкоджені 16 будинків. Загинули 2 людини, постраждали 5 людей.
- 10:38 м. Харків. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйнована виробнича будівля цеху підприємства, 1 приватне домоволодіння та 30 автомобілів. Постраждали 28 людей (із них 1 дитина 16 років).
- 23:19 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борівська Андріївка. Внаслідок обстрілу КАБ горів будинок та 2 господарчі споруди. Загинув 33-річний чоловік.
- 22:27 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу попередньо КАБ частково зруйнована складська будівля.
- 17:56 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Безруки. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 100 м², пошкоджено приватний будинок.
- 17:27 Харківський район, с. Черкська Лозова. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будинок.
- 17:20 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ. Влучання КАБ в лісозмугу. Без руйнувань та постраждалих.
Крім того, за даними Синєгубова, ввечері у селищі Кругляківка Куп'янського району внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі загинула 77-річна жінка.
На Херсонщині через атаки рф є загиблий і 16 поранених09.10.24, 09:00 • 16143 перегляди