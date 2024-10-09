В Харькове из-за обстрелов рф за сутки двое погибших и 33 пострадавших
Киев • УНН
В результате авиаударов по Харькову 8 октября погибли 2 человека, 33 ранены. Еще 2 человека погибли от обстрела в области и подрыва на взрывчатке. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
В результате авиационных ударов российских войск по Харькову за сутки, 8 октября, погибли два человека, еще 33 пострадали. Еще один человек погиб в результате обстрела КАБ поселка Боровская Андреевка Харьковской области. В результате подрыва на взрывчатке в селе Кругляковка погибла 77-летняя женщина. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, за минувшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 17:02 м. Харьков, Салтовский район. Обстрел ФАБ-250. Повреждены 16 домов. Погибли 2 человека, пострадали 5 человек.
- 10:38 м. Харьков. В результате обстрела КАБ частично разрушено производственное здание цеха предприятия, 1 частное домовладение и 30 автомобилей. Пострадали 28 человек (из них 1 ребенок 16 лет).
- 23:19 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровская Андреевка. В результате обстрела КАБ горел дом и 2 хозяйственные постройки. Погиб 33-летний мужчина.
- 22:27 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела предварительно КАБ частично разрушено складское здание.
- 17:56 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Безруки. В результате обстрела горела трава на площади 100 м², поврежден частный дом.
- 17:27 Харьковский район, с. Черкская Лозовая. В результате обстрела КАБ поврежден дом.
- 17:20 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ. Попадание КАБ в лесопосадку. Без разрушений и пострадавших.
Кроме того, по данным Синегубова, вечером в поселке Кругляковка Купянского района в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете погибла 77-летняя женщина.
В Херсонской области из-за атак рф есть погибший и 16 раненых9 октября 2024, 06:00 • 1748 просмотров