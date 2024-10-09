россияне ударили дроном по Купянску: есть пострадавший
Киев • УНН
Утром 9 октября российские войска нанесли удар беспилотником по Купянску Харьковской области. В результате атаки ранен 67-летний мужчина - он получил легкие травмы.
российские войска сегодня утром, 9 октября, нанесли удар беспилотникам по Купянску Харьковской области, ранения получил человек, сообщили в ОВА, передает УНН.
Около 10 часов состоялся обстрел города Купянск. Вражеский дрон попал рядом с легковым автомобилем. Ранение получил мужчина 67 лет
Сообщается, что состояние пострадавшего легкое. Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте.
В Харькове из-за обстрелов рф за сутки двое погибших и 33 пострадавших9 октября 2024, 06:09 • 6835 просмотров