россияне ударили FPV-дроном по гражданской машине на Харьковщине: ранена 76-летняя женщина
Киев • УНН
В Казачьей Лопани FPV-дрон поразил гражданское авто, ранив 76-летнюю женщину. В Купянске в результате удара беспилотника пострадал мужчина. Оба инцидента произошли утром 9 октября.
В Харьковской области российские войска сегодня утром, 9 октября, нанесли удар FPV-дроном по Казачьей Лопани, попали в гражданскую машину. В результате вражеского удара ранения получила 76-летняя женщина. Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает УНН.
Российские оккупанты нанесли очередной удар FPV-дроном по жителям Казачьей Лопани. Около 10:30 захватчики ударили дроном по гражданской машине. Ранения получила 76-летняя женщина. Госпитализирована в больницу
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Также российские войска сегодня утром, 9 октября, нанесли удар беспилотникам по Купянску Харьковской области, ранения получил мужчина