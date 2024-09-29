4 загиблих, 10 поранених - наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу
Київ • УНН
Ворожі обстріли населених пунктів Харківської області призвели до 4 загиблих та 10 поранених. Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та автомобіль у різних районах області.
Внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області минулої доби загинули чотири людини, ще десятеро постраждали. Зокрема, семеро - отримали поранення через ворожий удар КАБом по селищу Слатине. Пошкоджені житлові будинки та заклад освіти, повідомив у неділю голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами голова ОВА, минулої доби фіксувались такі ворожі обстріли:
- 17:12 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені модульний будинок, господарчі споруди, заклад освіти. Постраждали 7 людей віком від 25 до 71 року. Загинули 3 чоловіків.
- 16:30 Куп’янський р-н, смт Ківшарівка. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок.
- 14:00 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Загинув 61-річний чоловік. Поранені три жінки 62, 61 та 55 років.
- 10:30 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с.Подоли. Внаслідок обстрілу горів будинок.
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