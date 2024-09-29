росіяни завдали по Запоріжжю понад 10 ударів: 6 поранених
Київ • УНН
Внаслідок нічних атак на Запоріжжя поранено 6 людей , зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки. Протягом доби окупанти здійснили 345 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю у ніч на 29 вересня відомо про шістьох поранених, під завалами можуть бути люди. Армія рф вдарила по місту понад 10 разів, повідомив у неділю голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди
За його словами, наразі відомо про 6 поранених - 2 чоловіків та 4 жінок. У лікарні двоє - одна людина в тяжкому стані, друга - у середньому. Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.
Доповнення
Впродовж доби окупанти завдали 345 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Кам’янському, Новодарівці, Малій Токмачці та Новоандріївці.
160 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
7 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Роботине. Також 170 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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