У Запоріжжі через масовану атаку змінено рух поїздів
Київ • УНН
Через ранкову масовану атаку на Запоріжжя змінено рух поїздів на станціях.
У Запоріжжі через ранкову масовану атаку змінено рух поїздів на станціях. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя. Слідкуйте за оновленнями "Укрзалізниці",
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Зранку російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, влучивши по житловій забудові. Попередньо повідомляється про п'ятьох поранених, пожежі та частково зруйнований багатоквартирний будинок.