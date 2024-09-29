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У Запоріжжі через масовану атаку змінено рух поїздів

Київ • УНН

 • 16643 перегляди

Через ранкову масовану атаку на Запоріжжя змінено рух поїздів на станціях.

У Запоріжжі через ранкову масовану атаку змінено рух поїздів на станціях. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Через масовану атаку та пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя. Слідкуйте за оновленнями "Укрзалізниці",

- написав він.

Нагадаємо

Зранку російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, влучивши по житловій забудові. Попередньо повідомляється про п'ятьох поранених, пожежі та частково зруйнований багатоквартирний будинок.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
ukrainska-zaliznytsiaУкраїнська залізниця
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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