Загарбники масовано атакують Запоріжжя: щонайменше 5 поранених
Київ • УНН
російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, влучивши по житловій забудові. Попередньо повідомляється про п'ятьох поранених, пожежі та частково зруйнований багатоквартирний будинок.
Війська рф масовано атакують Запоріжжя, внаслідок чього зруйновано багатоквартирний будинок, спалахнули пожежі, щонайменше 5 поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються,
За словами голови Запорізької ОВА здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок.
Нагадаємо
26 вересня внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранено сім людей, включаючи 14-річного хлопчика. Ворожі війська завдали удару по житловій забудові та промисловому підприємству, спричинивши значні руйнування приватних будинків.