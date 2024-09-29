Захватчики массированно атакуют Запорожье: по меньшей мере 5 раненых
Киев • УНН
российские войска совершили массированную атаку на Запорожье, попав по жилой застройке. Предварительно сообщается о пяти раненых, пожаре и частично разрушенном многоквартирном доме.
Войска рф массированно атакуют Запорожье, в результате чего разрушен многоквартирный дом, вспыхнули пожары, по меньшей мере 5 раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются,
По словам председателя Запорожской ОГА поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом.
Напомним
26 сентября в результате ночного обстрела Запорожья ранены семь человек, включая 14-летнего мальчика. Вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и промышленному предприятию, вызвав значительные разрушения частных домов.