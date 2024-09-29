Захватчики массированно атакуют Запорожье: по меньшей мере 5 раненых

Войска рф массированно атакуют Запорожье, в результате чего разрушен многоквартирный дом, вспыхнули пожары, по меньшей мере 5 раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются, - говорится в сообщении.

По словам председателя Запорожской ОГА поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом.

Напомним

26 сентября в результате ночного обстрела Запорожья ранены семь человек, включая 14-летнего мальчика. Вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и промышленному предприятию, вызвав значительные разрушения частных домов.