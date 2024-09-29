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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Захватчики массированно атакуют Запорожье: по меньшей мере 5 раненых

Захватчики массированно атакуют Запорожье: по меньшей мере 5 раненых

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 04:14  •  1304 просмотра

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российские войска совершили массированную атаку на Запорожье, попав по жилой застройке. Предварительно сообщается о пяти раненых, пожаре и частично разрушенном многоквартирном доме.

Войска рф массированно атакуют Запорожье, в результате чего разрушен многоквартирный дом, вспыхнули пожары, по меньшей мере 5 раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются,

- говорится в сообщении.

По словам председателя Запорожской ОГА поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом.

Напомним

26 сентября в результате ночного обстрела Запорожья ранены семь человек, включая 14-летнего мальчика. Вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и промышленному предприятию, вызвав значительные разрушения частных домов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье